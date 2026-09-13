El precio medio cae un 4,7 % en un año hasta los 17.281 euros en vehículo de ocasión, mientras aumenta la oferta de seminuevos y crece el interés por los vehículos electrificados

El vehículo de ocasión baja de precio por el avance de los electrificados chinos. EFE

El precio de los vehículos de ocasión ha descendido un 4,7 % en el último año, hasta situarse en los 17.281 euros de media en agosto, frente a los 18.178 euros registrados en el mismo mes de 2025.

Según Ganvam y coches.net, el aumento de la oferta de seminuevos y, especialmente, la llegada de nuevos modelos electrificados de marcas chinas con precios competitivos están trasladando parte de la demanda del mercado de ocasión hacia los vehículos nuevos.

El interés por los electrificados también continúa al alza, impulsado en parte por el encarecimiento de los carburantes. Las búsquedas de este tipo de vehículos en coches.net aumentaron un 13 % en agosto respecto a julio y un 45 % frente al mismo mes del año anterior.

Más de 40 nuevos modelos electrificados chinos

No obstante, este mayor interés todavía no se traduce al mismo ritmo en ventas debido a la limitada capacidad económica de las familias y a la falta de un mercado consolidado de vehículos eléctricos usados. A ello se suma la llegada de más de 40 nuevos modelos electrificados chinos, que están ejerciendo presión sobre los precios.

Ganvam y coches.net reclaman revisar los incentivos para facilitar la adquisición de vehículos electrificados usados de hasta tres o cinco años, además de impulsar programas de achatarramiento para retirar los vehículos más antiguos. En agosto, el 57 % de las ventas correspondieron a coches de más de diez años, mientras que el diésel representó el 47 % de las operaciones y la gasolina el 36,3 %; los electrificados alcanzaron el 16,6 %.

Esta evolución refleja, además, una renovación del parque a distintas velocidades según las comunidades, condicionada por las Zonas de Bajas Emisiones, el peso de las flotas de renting y alquiler y la capacidad económica de cada territorio.