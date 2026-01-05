ES NOTICIA

Basket Zaragoza vs Dreamland Gran Canaria | J15 Liga Endesa 25-26

Basket Zaragoza vs Dreamland Gran Canaria. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 10 de enero. Partido correspondiente a la J15 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Basket Zaragoza y Dreamland Gran Canaria se enfrentan este sábado 10 de enero a partir de las 17:00 (hora canaria) en el Pabellón Príncipe Felipe. Partido correspondiente a la jornada 15 de la Liga Endesa.

El equipo grancanario se encuentra en la novena posición de la clasificación mientras que el conjunto aragonés es decimotercero en la liga nacional. El Granca llega al encuentro tras ganar su último partido ante el UCAM Murcia. Mientras que el equipo zaragozano también llega al partido tras ganar ante el Força Lleida en la liga.

Posiciones en la clasificación de Basket Zaragoza y Dreamland Gran Canaria

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en novena posición. En cambio, el Basket Zaragoza ocupa la decimotercera posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre el Basket Zaragoza y Dreamland Gran Canaria

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos el Dreamland Gran Canaria ha ganado los cuatro últimos partidos.

