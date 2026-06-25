Bélgica se declara lista para ayudar a Venezuela en el marco de la UE tras los terremotos

El ministro belga de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, expresó ese jueves la disposición de Bélgica a prestar asistencia a Venezuela, en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, tras los dos terremotos ocurridos en el país, en el que al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 han resultado heridas.

El ministro belga de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, expresó ese jueves la disposición de Bélgica a prestar asistencia a Venezuela, en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, tras los dos terremotos ocurridos en el país, en el que al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 han resultado heridas.

«Las imágenes que nos llegan desde Venezuela son desgarradoras», dijo el jueves Prévot a través de su cuenta en una red social.

«Mis pensamientos están con el pueblo venezolano y con todos aquellos que aguardan noticias de sus seres queridos», añadió.

«Si se activa el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, Bélgica está dispuesta a prestar asistencia», dijo el ministro belga.

Prévot indicó que Bélgica sigue la situación «de cerca», que el centro de crisis en Bruselas se ha movilizado y la embajada de Bélgica en Bogotá, que se encarga también de Venezuela, «está preparada para asistir a cualquier compatriota que se encuentre en dificultades».

E instó a los ciudadanos belgas en la zona a registrarse en «Travellers Online», una plataforma gestionada por el Servicio Público Federal de Asuntos Exteriores.

Al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 han resultado heridas en Venezuela como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el Caribe del país, causando daños materiales aún no cuantificados, según la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. EFE