InicioNoticiasInternacional

Bélgica se declara lista para ayudar a Venezuela en el marco de la UE tras los terremotos

RTVC / EFE
Añade a RTVC en Google

El ministro belga de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, expresó ese jueves la disposición de Bélgica a prestar asistencia a Venezuela, en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, tras los dos terremotos ocurridos en el país, en el que al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 han resultado heridas.

El ministro belga de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, expresó ese jueves la disposición de Bélgica a prestar asistencia a Venezuela, en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, tras los dos terremotos ocurridos en el país, en el que al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 han resultado heridas.

«Las imágenes que nos llegan desde Venezuela son desgarradoras», dijo el jueves Prévot a través de su cuenta en una red social.

«Mis pensamientos están con el pueblo venezolano y con todos aquellos que aguardan noticias de sus seres queridos», añadió.

«Si se activa el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, Bélgica está dispuesta a prestar asistencia», dijo el ministro belga.

Prévot indicó que Bélgica sigue la situación «de cerca», que el centro de crisis en Bruselas se ha movilizado y la embajada de Bélgica en Bogotá, que se encarga también de Venezuela, «está preparada para asistir a cualquier compatriota que se encuentre en dificultades».

E instó a los ciudadanos belgas en la zona a registrarse en «Travellers Online», una plataforma gestionada por el Servicio Público Federal de Asuntos Exteriores.

Al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 han resultado heridas en Venezuela como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el Caribe del país, causando daños materiales aún no cuantificados, según la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. EFE

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN DIRECTO última hora terremotos en Venezuela | Al menos 164 muertos y cerca de un millar de heridos tras los terremotos

‘La Buchaca’ examinará la educación financiera de andar por casa

La Guaira, la zona caribeña de Venezuela que vuelve a ser golpeada por un desastre natural

Galería de imágenes y vídeos del terremoto en Venezuela

Misión de ONU para Venezuela pide levantar restricciones en internet tras los terremotos

Alemania ofrece hasta seis aviones de transporte militares para prestar ayuda a Venezuela

NOTICIAS RELACIONADAS