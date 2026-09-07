La FCA sigue apoyando las citas regionales con los Premios Gobierno de Canarias para los vencedores de cada competición

Borja y Rubén Pérez se afianzan en el liderato del CCRT / FCA

Después del espectacular Rallye de Antigua disputado el pasado viernes y sábado, el Campeonato de Canarias de Rallys en Tierra sigue liderado por el equipo del Skoda Fabia R5 de los majoreros Borja Pérez y Rubén Pérez, piloto y copiloto que siguen al frente de las clasificaciones de los dos certámenes, tras finalizar en la cuarta posición en esta primera cita del Regional-CCRT 2026 disputada en Fuerteventura.

Una cita donde los Premios Gobierno de Canarias se fueron para Yeray Lemes y Aitor Cambeiro (Citroen C3 Rally2), ganadores absolutos en Antigua casi por la mínima, al superar en el último tramo a los hasta ese momento líderes, Raúl Hernández-Ariday Bonilla (Skoda Fabia RS Rally2), segundos finalmente. Otra buena noticia es la vuelta con un excelente tercer puesto de Manuel García-Jesús Valido con su nuevo Skoda Fabia R5.

Con 90 puntos, diez más que su inmediato seguidor, Borja y Rubén afrontan la recta final del CCRT al que le falta la segunda cita en Fuerteventura con el Rallye de La Oliva. Con su victoria en Antigua, Yeray y Aitor se colocan segundos del campeonato con 80 puntos y pueden optar también al título. En tercer lugar encontramos a Gustavo Sosa-Maite Gutiérrez con el Hyundai i20 N, con 78 puntos y a sólo dos de los anteriores, por lo que siguen entre los favoritos.

Destacar el cuarto lugar de Bruno Betancort, copilotado por Aday Ortiz en el Skoda Fabia 1.2 N3, que está disparado dentro del Trofeo Junior de la FCA, tras meterse en el «top-ten» de Antigua.

CCRS (Pájara y Arucas)

Los campeonatos de la FCA siguen apenas sin descanso, ya que en las últimas fechas todavía veraniegas, hemos asistido a varias competiciones como el Rallysprint de Pájara y el Rallysprint Ciudad de Arucas.

La prueba de Fuerteventura la ganaron Toñín Suárez y Kimberley González con el Porsche 911 GT3, que volvían a recibir el Premio Govbierno de Canarias, ya que se sumaba al triunfo en La Candelaria (Lanzarote) a principios de temporada.

Jesús y Mariola se llevaron como mejor resultado un segundo puesto en el podio de la prueba de Gran Canaria, donde triunfó Julián Falcón (Premio Gobierno de Canarias) con el Skoda Fabia R5. Dos citas que han colocado de líderes a Jesús Tacoronte y Mariola Sáez con el Mitsubishi Lancer Evo, al frente de la clasificación general del CCRS con 83 puntos.

Le sigue Adrián Chávez en el campeonato de pilotos, con 73 puntos, a falta de la cita de La Palma. El lanzaroteño Toñín Suárez es tercero con el Porsche 911 y el único que suma dos victorias, por ninguna de sus rivales que le preceden en la general del CCRS.

Cuarto es Fran Suárez con el Ford Fiesta Rally2, con pocas opciones de revalidar título tras estas dos citas. Y en el Trofeo Junior de la FCA el liderato es para Álvaro Reyes con el Hyundai Getz.

Los campeonatos encaran la recta final

Este pasado fin de semana el CCRH-R también tuvo actividad con el Rallye Isla de Tenerife y el próximo fin de semana vuelve el CCM con la Subida de la Cumbre en El Hierro, donde por primera vez en España va a competir optando a la clasificación un vehículo eléctrico. Una participación que se repetirá en el cierre del CCM en la Subida Hoyo de Mazo en La Palma.

Los campeonatos regionales con sus Premios Gobierno de Canarias continuarán con otras importantes citas este mes, como la entrada en la recta final del CCRA y TCRA, con el «Isla Bonita» de La Palma, los días 18 y 19 de septiembre.