El piloto conejero, Yeray Lemes, acompañado por Aitor Cambeiro, firma su segundo triunfo consecutivo de la temporada y consagra su condición de aspirante al título que oferta la Federación de Automovilismo de Las Palmas (FALP)

Yeray Lemes confirma su candidatura al Provincial de Rallyes de Tierra con su victoria en Antigua / FALP

Yeray Lemes confirma su candidatura al título del Campeonato Provincial de Las Palmas de Rallyes de Tierra. El deportista de la isla de Lanzarote fortalece sus opciones de conquistar el cetro oriental tras cosechar una nueva victoria, la segunda consecutiva, en el 31º Rallye de Antigua. Acompañado por Aitor Cambeiro, el vigente campeón del certamen de asfalto aseguró un resultado de valor incalculable en su visita a las singulares carreteras majoreras.

La prueba organizada por los Clubes Unidos de Fuerteventura, con una inscripción muy completa tanto en cantidad como en calidad, deparó una batalla apoteósica por el cajón más alto del podio. Los del Citroën C3 Rally2, de hecho, partieron a la decimocuarta y última especial del fin de semana en la segunda plaza, pero su actuación en esa cronometrada les bastó para recuperar la posición que Raúl Hernández y Ariday Bonilla les habían arrebatado.

La acción comenzó en la tarde del viernes con un recorrido destinado al espectáculo en los alrededores del Museo del Queso. Ahí, Lemes y Cambeiro tomaron la iniciativa. Los integrantes del plantel de Sports&You Canarias iniciaron la jornada del sábado con otro scratch, pero Hernández y Bonilla, con un Škoda Fabia RS Rally2 preparado por Llarena Racing, replicaron con una sucesión de mejores registros que les catapultó hasta el liderato.

El campeonato se aprieta

El joven lanzaroteño, que acumulaba cuatro meses de inactividad, sintonizó rápidamente con el vehículo de la marca checa. Al ecuador del evento llegó con una ventaja de 8.3″ y con un problema mecánico que acabaría condicionando su defensa. Intentó aguantar los ataques de Lemes y Cambeiro en la sección decisiva. Sin embargo, sus esfuerzos fueron insuficientes para contener a sus máximos rivales, que le ganaron la partida por apenas 1.3″.

Este resultado ubica a Lemes y Cambeiro a 25 puntos del primer puesto que aún ostentan Borja Pérez y Rubén Pérez. Los representantes de Škoda Canarias, con la labor de abrir carretera, concluyeron la cita de su isla en la cuarta plaza de la general. Justo por delante de ellos terminaron los reaparecidos ‘Nolito’ García y Jesús Valido, protagonistas de una gran actuación a bordo de un Škoda Fabia R5 que nunca habían conducido en competición oficial.

Daniel Guerra y Gabriel Espino cerraron el top cinco con su Subaru Impreza 22B. Gustavo Sosa y Maite Gutiérrez, arrastrando una penalización de más de un minuto, finalizaron sextos con su Hyundai i20 N Rally2. Este botín les consolida en el segundo lugar del Campeonato Provincial de Las Palmas de Rallyes de Tierra, que se reanudará los días 2 y 3 del mes de octubre en el 25º Rallye Ciudad de Puerto del Rosario, también en Fuerteventura.