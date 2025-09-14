Desde hace dos meses más de 400 vecinos, acuden dos veces a la semana a retirar hasta tres garrafas de ocho litros de agua por vivienda

Informa. Cristina Falcón / Gloria Torres

El reparto de garrafas de agua es la única opción que ha encontrado el Ayuntamiento de Buenavista del Norte para hacer frente al exceso de flúor.

Imagen archivo RTVC.

Litros por vivienda

Desde hace dos meses más de 400 vecinos, acuden dos veces a la semana a retirar hasta tres garrafas de ocho litros por vivienda. En el caso de viviendas y restaurantes se reparten alrededor de 10.

Por el momento, esta es la única opción que tienen en dichos barrios para cocinar o beber. Por ejemplo, en la zona de El Palmar este viernes se llegaron a distribuir más de 4.000 litros de agua embotellada.

Desde el Ayuntamiento del municipio han asegurado que hacen un seguimiento constante de la situación y esperan que se revierta en las próximas semanas.