Calvo Sotelo Puertollano CF vs CD Atlético Paso | J2 Segunda Federación 26-27

Calvo Sotelo Puertollano CF vs CD Atlético Paso. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 13 de septiembre. Partido correspondiente a la jornada 2 del Grupo 5 de la Segunda Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Calvo Sotelo Puertollano CF y CD Atlético Paso se enfrentan este domingo 13 de septiembre, a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Estadio Municipal Ciudad de Puertollano. Partido correspondiente a la jornada 2 del Grupo 5 de la Segunda Federación.

Calvo Sotelo Puertollano CF vs CD Atlético Paso | J2 Segunda Federación

Posiciones en la clasificación de Calvo Sotelo Puertollano CF y CD Atlético Paso

En la clasificación, el Atlético Paso se encuentra en 16ª posición con 0 puntos. En cambio, el Calvo Sotelo Puertollano ocupa la decimoctava posición. El conjunto andaluz con 0 puntos se encuentra con los mismo puntos que el equipo palmero.

Últimos enfrentamientos H2H entre Calvo Sotelo Puertollano CF y CD Atlético Paso

El Calvo Sotelo Puertollano CF y el CD Atlético Paso no se han enfrentado nunca. El equipo canario en su último partido perdió. Por su parte, el equipo castellanomanchego llega habiendo perdido su último partido.

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