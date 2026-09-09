La campaña de 2026 del Gobierno de Canarias centra su mensaje en la difusión del Plan de Seguridad, una herramienta de ayuda para saber qué hacer cuando una persona atraviesa una situación de crisis

La Consejería de Sanidad de Canarias se suma un año más a la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que tiene lugar cada 10 de septiembre.

Bajo el lema ‘+ seguridad, + vida’, los canales digitales y redes sociales de la Consejería de Sanidad y de la Dirección General de Salud Pública (Canarias Saludable) difundirán una campaña destinada a sensibilizar a la población, reducir el estigma asociado a la conducta suicida, favorecer la petición de ayuda y reforzar el mensaje de que el suicidio puede prevenirse.

Incidencia

La conducta suicida constituye un problema relevante de salud pública en el mundo, en España y en Canarias, y responde a una interacción compleja de factores individuales, familiares, sociales y sanitarios. Según el informe epidemiológico sobre la conducta suicida en Canarias, la tasa de suicidio en Canarias se situó en 10,09 por cada 100.000 habitante, con un descenso con respecto al año anterior.

Es una tendencia que se consolida en la variación interanual de los dos últimos años, con un descenso del suicidio en un 25 por ciento en Canarias en este periodo. Así, en 2024 hubo una reducción del 7,8 por ciento respecto al 2023, mientras que en 2025 se ha producido un descenso del 17,3 por ciento. Si bien los datos de 2025 aún son de carácter provisional, tales cifras habitualmente tienen una alta correlación con los datos definitivos.

Acciones preventivas

La prevención de la conducta suicida constituye una de las prioridades del SCS, que cuenta con el Programa de Prevención de la Conducta Suicida en Canarias como marco para el desarrollo de actuaciones de prevención, detección, intervención y seguimiento de las personas en situación de riesgo.

En los últimos años se ha desarrollado una actividad formativa en prevención del suicidio dirigida a profesionales de Salud Mental, Atención Primaria, Drogodependencias, Urgencias y 1-1-2, Farmacia y ámbito sociosanitario, así como a profesionales de la orientación escolar, la docencia y los medios de comunicación. También se han introducido mejoras en los sistemas de registro de la conducta suicida y se ha actualizado la herramienta de consulta disponible para Atención Primaria.

En el ámbito de la infancia y la adolescencia, se ha publicado e implementado el Protocolo de intervención ante riesgo suicida detectado en instituciones educativas de Canarias, destinado a favorecer una respuesta coordinada ante estas situaciones.

Asimismo, se han desarrollado múltiples campañas dirigidas al conjunto de la población utilizando diferentes medios de difusión y materiales para ampliar su alcance y reforzar los mensajes de prevención, detección precoz y búsqueda de ayuda.

Plan de seguridad

La campaña de 2026 centra su mensaje en la difusión del Plan de Seguridad, una herramienta sencilla, práctica y basada en la evidencia que ayuda a anticipar qué hacer cuando una persona atraviesa una situación de crisis. Elaborarlo previamente ayuda a reconocer señales de alerta, recordar estrategias para afrontar esos momentos, identificar personas y entornos de apoyo, así como facilitar el acceso a recursos profesionales cuando sea necesario.

La plantilla puede descargarse en la web Stop Suicidio Canarias, que ofrece información sobre conducta suicida, autoayuda, recomendaciones para ayudar a una persona en riesgo, orientación para personas en duelo y acceso a distintos materiales y recursos de prevención.

Por su parte, la Línea 024, puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad, es un servicio nacional, gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, todos los días del año. Ofrece apoyo a las personas con pensamientos o riesgo de conducta suicida, a sus familiares y allegados, y deriva al 1-1-2 cuando identifica una situación de emergencia. La Línea 024 no sustituye la atención sanitaria presencial cuando esta sea necesaria. Ante una situación de emergencia, debe contactarse directamente con el 1-1-2.