Vecindario, 12 de febrero de 2026 – Canaluz y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han firmado hoy un acuerdo de colaboración histórico que pone a disposición de las personas afiliadas al sindicato una tarifa eléctrica exclusiva, con condiciones preferentes, energía 100 % renovable certificada y sin permanencia.

El acto de firma tuvo lugar en la sede de Canaluz en Vecindario (Avenida de Canarias, 306), con la participación de los responsables de ambas organizaciones. Por parte de Canaluz estuvieron presentes Lorenzo Muñoz Cerdeña, director general; Álvaro Brito Wildpret, director comercial; y Héctor M. Pérez Quevedo, director de Comunicación y Marketing. Por parte de CSIF asistieron Javier Cruz Sánchez, presidente de la Unión Provincial de Las Palmas, y Juan José Gil Méndez, responsable autonómico de Acción Social.

Una oferta concebida desde los valores compartidos

El acuerdo se estructura en torno a una tarifa 2.0TD con precio único (0,119 €/kWh en todos los periodos) y un término de potencia igual en ambos tramos, reforzando así la claridad y transparencia de la oferta. Todos los contratos incluyen energía 100 % renovable certificada, sin necesidad de instalaciones adicionales ni trámites complejos.

La contratación se realiza sin permanencia, con un contrato de un año prorrogable automáticamente, con el objetivo de ofrecer tanto estabilidad como libertad de elección para los afiliados y afiliadas.

Compromiso con la sostenibilidad

Todos los contratos asociados al convenio incorporan energía 100 % renovable certificada, reforzando el compromiso de ambas entidades con la transición energética y el respeto al medio ambiente.

Con esta firma, Canaluz y CSIF consolidan una alianza estratégica orientada a generar valor social, económico y medioambiental para el colectivo de empleados públicos y privados de toda Canarias.

Citas institucionales

Lorenzo Muñoz Cerdeña, director general de Canaluz, destacó que:

“Este convenio no es una oferta general: es un beneficio sindical exclusivo que refleja nuestro compromiso con la transparencia, la sostenibilidad y con los valores que compartimos con CSIF. Defender los derechos laborales, también es defender el poder adquisitivo de quienes sostienen lo público, y de los que levantan la persiana de sus negocios cada día, con mucho esfuerzo y sacrificio.”

Por su parte, Javier Cruz Sánchez, presidente de CSIF Las Palmas, destacó:

“Este acuerdo está alineado con la filosofía sindical de CSIF, diseñado para ofrecer una mejora real del día a día, ventajas exclusivas por afiliación y condiciones colectivas negociadas que respaldan la protección social y económica de nuestros compañeros y compañeras. Este acuerdo supone una mejora real para nuestros afiliados y afiliadas, al ofrecerles una herramienta eficaz para reducir sus gastos energéticos sin renunciar a la calidad ni a la sostenibilidad.»

En la línea de CSIF — un beneficio con impacto real

La web de la oferta, disponible en csif.canaluz.es, subraya que este convenio nace “para quienes sostienen lo público”, con la clara idea de que “defender los derechos laborales también es defender el poder adquisitivo”. Asimismo, el mensaje recalca que esta no es “una oferta general: es un beneficio sindical exclusivo”, y que se trata de un “acuerdo alineado con CSIF”, con ventajas específicas para la afiliación sindical.

Vocación de extensión nacional

Aunque la aplicación inicial del convenio es en Canarias, ambas partes han anunciado su intención de ampliar el alcance a todo el Estado, de forma que las personas afiliadas de CSIF en otras comunidades autónomas también puedan beneficiarse de estas condiciones preferentes con Canaluz, la primera comercializadora eléctrica de Canarias para toda España.