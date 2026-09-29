Canarias busca hacerle frente al aumento de delitos de menores contra la libertad sexual

En 2025 fueron condenados en España por delitos contra la libertad sexual 584 menores de edad, un 66,2 % más que el año anterior, y el 97,1 % eran varones

El control del móvil, las relaciones de pareja y los discursos machistas forman parte de las conductas y mensajes que deben abordarse para prevenir la violencia sexual entre jóvenes, ha señalado este martes la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado. Es una de las líneas de acción a las que les están prestando atención para hacer frente al aumento de delitos de menores contra la libertad sexual, que aumentaron en 2025 en un 66,2 %.

Centro de internamiento de menores Valle Tabares

Violencia machista de menores

La consejera, que ha comparecido en comisión parlamentaria para informar sobre la violencia sexual en la juventud, ha advertido de que la violencia sexual entre jóvenes no comienza necesariamente con una agresión física, sino que puede manifestarse desde conductas como exigir contraseñas, controlar la ubicación, revisar el teléfono móvil, vigilar las amistades o presionar para enviar fotografías íntimas.

Ha insistido en que no se debe normalizar que una pareja controle el teléfono de la otra, que se confunda la presión para mantener una relación sexual con la insistencia o que se trivialice la difusión de una imagen íntima sin consentimiento como una broma.

«No podemos dejar que nuestros jóvenes reciban como única educación afectivo-sexual aquello que un algoritmo decide colocar delante de ellos», ha advertido Delgado, quien ha apostado porque la respuesta pública actúe «antes, durante y después»: antes, con educación y prevención; durante, con recursos capaces de detectar y atender los casos; y después, con acompañamiento psicológico, social, jurídico y económico para que las víctimas puedan recuperar su proyecto de vida.

Aumento de los delitos

Según los datos aportados por la consejera, en 2025 fueron condenados en España por delitos contra la libertad sexual 584 menores de edad, un 66,2 % más que el año anterior, y el 97,1 % eran varones.

Estos menores cometieron 841 delitos sexuales, un 1,9 % más que en 2024, ha agregado.

No obstante, ha agregado, que el aumento de denuncias y procedimientos debe interpretarse teniendo en cuenta también una mayor sensibilización y capacidad para denunciar hechos que anteriormente permanecían ocultos.

La consejera ha citado asimismo el Barómetro de Juventud y Género de Fad Juventud, según el cual el 20,3 % de las mujeres jóvenes encuestadas afirma haber sido forzada por su pareja a mantener relaciones sexuales cuando no quería.

A su juicio, estas situaciones muestran la necesidad de que los adolescentes aprendan a distinguir «el afecto del control» y entiendan que el consentimiento implica libertad y que una pareja «no otorga derechos sobre el teléfono, el cuerpo o las relaciones sociales».

Un total de 215 menores atendidos en Canarias

En Canarias, el programa que desarrolla el Gobierno autonómico con la Fundación Márgenes y Vínculos atendió durante 2024 y 2025 a 215 menores víctimas directas de violencia sexual, de los que el 76 % eran niñas y el 24 % niños.

En el 53 % de los casos, la agresión se produjo dentro del ámbito familiar, según los datos facilitados por Delgado.

La consejera ha explicado que las políticas de Juventud han incorporado la igualdad y la prevención de las violencias como uno de sus seis ámbitos estratégicos y ha citado programas de coeducación, consentimiento, relaciones afectivas saludables, educación sexual y prevención de la violencia y el control en redes.

También ha destacado la labor de los cinco centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual, situados en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

Estos recursos ofrecen atención psicológica, social y jurídica y no exigen haber presentado una denuncia previamente para acceder al servicio.

No solo atienden a las víctimas, sino que desarrollan acciones de prevención y formación en asociaciones, clubes deportivos y centros escolares, ha aclarado la consejera.

Influencia de la pornografía

La diputada de Nueva Canarias Natalia Santana ha advertido de que para muchos menores la pornografía llega antes que una conversación sobre sexualidad y ha defendido que no se puede permitir que una pantalla se convierta en su principal referente.

En este contexto, ha reclamado mantener la educación afectivo-sexual en el tiempo y comenzar a impartirla desde edades tempranas, porque, ha señalado, «una charla aislada no basta».

Por Coalición Canaria, la diputada Cristina Calero ha afirmado que la violencia comienza «en casa» a través de los móviles y ha señalado que para muchos menores su primera experiencia con contenidos sexuales se produce a través de la pornografía, con una edad de acceso que, según ha indicado, ha descendido hasta situarse entre los 8 y los 11 años.

El diputado del PP David Morales ha citado al menos 37 casos de agresiones sexuales en Ceuta, 14 de ellos a menores de edad, y ha vinculado esta situación con una política migratoria que ha calificado de inexistente y que, a su juicio, «causa la muerte».

«Criminalizar a los inmigrantes»

La diputada del PSOE Alicia Pérez, cuyo grupo solicitó la comparecencia, ha acusado al PP de «criminalizar a los inmigrantes» al introducir la situación de Ceuta en el debate y ha señalado que con ello busca «rascar un puñadito de votos».

También ha reprochado a la consejera que no haya respondido a qué está haciendo el Gobierno para evitar que los jóvenes sean agresores o víctimas de violencia sexual, al tiempo que ha defendido que la educación es fundamental porque «la violencia sexual no empieza con una agresión».

La diputada de ASG Melodie Mendoza ha valorado que Canarias cuente con cinco centros de atención 24 horas para víctimas de violencia sexual y ha expresado su preocupación por cómo se garantiza esta atención en La Gomera, donde no existe un centro de estas características.

La diputada de Vox Paula Jover ha señalado que Canarias es la quinta región española con más casos de trata y ha calificado las cifras de «lúgubres».

Además, ha apuntado a dos variables que, a su juicio, están relacionadas con este problema: el aumento del número de mujeres procedentes de países africanos cuyos matrimonios están concertados con hombres residentes en países europeos y ha una educación afectivo-sexual que, según ha dicho, «carece de lo afectivo» e hipersexualiza a los menores a edades demasiado tempranas.