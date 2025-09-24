Un proyecto europeo, en el que participa Canarias, contempla la visita de expertos a centros de día para potenciar la salud mental y social

Vídeo RTVC. Verónica Meseguer, directora general de Mayores de Canarias.

Canarias lidera un proyecto europeo que busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Durante 4 años, diez socios de nueve países como Suecia o Bélgica (entre otros), trabajarán y compartirán experiencias en los centros de día para potenciar la salud mental y social.

Este 24 de septiembre han empezado las reuniones y mañana más de una decena de expertos realizarán una visita a uno de esos centros.