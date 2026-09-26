La Dirección General de Emergencias pone fin a la medida a las 20.00 horas de este sábado tras desaparecer las condiciones meteorológicas que motivaron su activación

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha dado por finalizada este sábado la situación de prealerta por temperaturas máximas en todo el Archipiélago. La medida dejará de estar vigente a partir de las 20.00 horas de este 26 de septiembre, después de que hayan concluido las condiciones meteorológicas que motivaron su activación.

Canarias da por finalizada la prealerta por temperaturas máximas

La prealerta, enmarcada en el Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), permanecía activa desde las 11.00 horas del pasado 23 de septiembre.

Emergencias adopta la decisión a partir de la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de otras fuentes disponibles, según recoge la declaración oficial emitida este sábado.