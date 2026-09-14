El archipiélago está este lunes, 14 de septiembre, en prealerta por calima y altas temperaturas

Las altas temperaturas persisten en Canarias acompañadas de la calima. Imagen: RTVC

El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por temperaturas máximas en todo el archipiélago a partir de las 11.00 horas de este lunes, 14 de septiembre. Asimismo ha adoptada la decisión de activar también la prealerta por calima en toda Canarias este lunes.

Estas decisiones, según ha informado el Gobierno canario, se adoptan teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En el caso de la prealerta por altas temperaturas se realiza después de que se prevea un episodio de temperaturas elevadas con diferente intensidad según islas, y máximos previstos para el lunes y martes, aunque se mantendrá el seguimiento de la evolución del fenómeno, por si fuera necesario hacer alguna actualización.

37 grados en Fuerteventura

En concreto, la previsión de temperaturas máximas es de hasta 37ºC en Fuerteventura, pudiendo incluso superarse de manera puntual este valor, y hasta de 36ºC en Lanzarote. En estas islas afectará principalmente a zonas de interior este lunes, aunque tendiendo a extenderse por los litorales del sur y sureste el martes.

Por su parte, en Gran Canaria las temperaturas alcanzarán los 34ºC ya desde este lunes en amplias zonas del sur y del oeste, e incluso de manera más puntual los 35ºC. El martes se llegará localmente a los 37ºC en zonas de la mitad sur de la isla, pudiendo extenderse estos valores, incluso, al litoral sureste. Además en sectores de las medianías del norte se alcanzarán los 34ºC y 35ºC a lo largo del martes.

En cuanto a Tenerife, se esperan temperaturas de 32 y 33ºC en las medianías y cumbres del sur y oeste, así como en zonas del área metropolitana a lo largo del lunes, e irán en aumento el martes, cuando podrán alcanzarse localmente los 35ºC en las medianías del sur de la isla, así como los 36ºC en la vertiente sur del área metropolitana.

Respecto a La Gomera será durante el martes cuando se prevé alcanzar los 34-35ºC en zonas de cumbre y medianías del sur de la isla, temperaturas que podrían incluso llegar a afectar al litoral oeste. En La Palma las temperaturas alcanzarán el lunes los 30ºC en las medianías de Tijarafe, en La Caldera de Taburiente y en El Paso, y el martes llegarán a 32ºC en estas zonas y en las medianías del noroeste, así como a los 31ºC en todas las medianías y cumbres de la isla.

Por último en El Hierro, a lo largo del martes, las temperaturas serán de 31-32ºC en todas las zonas de la isla excepto en las costas, donde serán algo más moderadas, alcanzándose hasta los 33-34ºC en la zona de El Pinar y en las cumbres del nordeste.

Presencia de calima

En cuanto a la prealerta por calima generalizada se debe a que habrá un índice de calidad del aire muy desfavorable, con las mayores concentraciones en las zonas bajas de Lanzarote y Fuerteventura, donde se superarán los 100 mgr/m3 ya desde la mañana de este lunes.

En las medianías y cumbres del resto de islas podrían superarse los 75 mgr/m3, e incluso los 100 mgr/m 3, con un índice de calidad del aire desfavorable a muy desfavorable, especialmente en las zonas medias y altas de las islas de Gran Canaria y de La Palma, aunque señalan que «con una alta incertidumbre».

Advierten de que este fenómeno podría generar o agravar los problemas de salud de las personas con enfermedades crónicas y/o respiratorias, por lo que se mantendrá el seguimiento de la evolución del episodio y de los registros de calidad del aire, por si fuera necesario hacer alguna actualización.

Finalmente se insta a la población a seguir los consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.