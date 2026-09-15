Tasarte, en Gran Canaria, marca la máxima del día en España con 40,9 grados

Fue una de las localidades que este martes pasó la actividad escolar a la modalidad no presencial por la previsión de altas temperaturas, que se ha cumplico con creces

La localidad de Tasarte, en Gran Canaria, ha marcado la temperatura más alta de este martes 15 de septiembre en España, con 40,9 grados, en otra jornada sofocante en Canarias, que ha obligado a activar avisos de nivel naranja y a suspender las clases en dos islas.

Sin clase

En concreto, estaban en aviso naranja Fuerteventura y Gran Canaria, donde el elevado calor llevó al Gobierno de Canarias a cerrar por precaución los colegios (solo hubo actividad ‘online’); en Fuerteventura, en toda la isla, y en Gran Canaria, en nueve municipios (prácticamente todos, menos los de la vertiente norte).

En uno de los ayuntamientos afectados por esa medida, La Aldea de San Nicolás, se encuentra Tasarte, donde el termómetro ha marcado los 40,9 grados a las 16.50 horas y no ha bajado en todo el día de los 25,9, temperatura que se registró a la 1.00 de la madrugada.

Le sigue La Gomera

No estaba en aviso naranja, sino en amarillo, La Gomera. Sin embargo, a esa isla corresponde la segunda máxima del día en España: los 39,7 grados registrados a las 15.30 horas en La Dama, en el municipio de Vallehermoso.

El tercer lugar en el podio del calor de este martes es para Jaén, con 39,2 grados en Andújar.

En el caso de Canarias, el cuadro de máximas del día se completa con los 38,4 grados medidos en Agüimes y los 38,3 de El Matorral (San Bartolomé de Tirajana), en ambos casos en Gran Canaria, y los 37,9 observados en Antigua, en Fuerteventura.

Las mínimas

La temperatura mínima del día se registró en Tenerife, en las Cañadas del Teide, a 2.150 metros de altitud. Pero ni siquiera ahí el termómetro bajó de los 10 grados; en concreto, se quedó en 13,7 grados a las 4.50 horas de la madrugada.

Para este miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cierto alivio y los avisos bajan a nivel amarillo, aplicables a todas las islas, menos La Palma y El Hierro.

La Aemet espera que las temperaturas superen los 34 grados, sobre todo en las vertientes orientadas al sur. El Gobierno de Canarias ya ha anunciado que desactiva la alerta por calor y pasa a nivel de prealerta. Y también ha confirmado que las clases se retoman ya con normalidad en todas las islas.