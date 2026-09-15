Canarias afronta una jornada muy calurosa y con intensa calima

Junto a las altas temperaturas, con intenso calor este martes, también se une la presencia de calima, con concentraciones importantes en algunos puntos del archipiélago

Jornada calurosa y con importante presencia de calima. Imagen EFE (archivo)

Canarias afronta este martes una nueva jornada marcada por el intenso calor, que alcanzará su máxima intensidad durante este episodio. Las temperaturas podrían superar de forma puntual los 40 grados, especialmente en Gran Canaria, pero también en zonas del interior de Fuerteventura y Lanzarote.

A las altas temperaturas se sumará una calima cada vez más extendida, que no solo afectará a medianías y cumbres, sino también a zonas bajas de las islas. La presencia de polvo en suspensión provocará además un empeoramiento notable de la calidad del aire. Las concentraciones de partículas PM10 superarán en numerosos puntos los 200 microgramos por metro cúbico, niveles considerados muy desfavorables.

El calor será también intenso en Tenerife, donde se esperan valores puntuales de 36 o 37 grados, principalmente en medianías. En las islas occidentales, las temperaturas más elevadas se concentrarán igualmente en zonas de medianías y cumbres, con máximas locales que podrían superar los 34-36 grados.

Ante esta situación, las zonas más recomendables para quienes quieran evitar el calor serán las áreas bajas del norte de las islas, especialmente por debajo de los 400 o 500 metros de altitud. En el resto del territorio predominarán los cielos despejados, aunque con calima y temperaturas muy elevadas.

Puede producirse algún foco tormentoso

Como novedad, el intenso calor acumulado podría favorecer la aparición de nubosidad convectiva en las cumbres, especialmente en La Palma, Gran Canaria y, sobre todo, Tenerife. En esta última isla no se descarta incluso algún foco tormentoso durante las primeras horas de la tarde, aunque, en principio, no tendría carácter importante.

El viento soplará inicialmente flojo y de componente norte, aunque ganará intensidad durante la tarde y girará al nordeste. Este cambio será el anticipo de una modificación de las condiciones meteorológicas que llegará el miércoles, cuando está previsto que comiencen a descender las temperaturas.

En cuanto al estado de la mar, predominará la marejadilla tanto en las costas del norte como del sur. Las condiciones invitan a disfrutar de las playas, aunque en las zonas abiertas al norte y este de las islas, la combinación de mar de fondo y mar de viento podría generar series de olas de alrededor de 1,5 metros de altura.

La recomendación durante las horas de mayor insolación pasa por extremar las precauciones, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a la calidad del aire en las zonas más afectadas por la calima.

El calor previsiblemente irá remitiendo progresivamente a partir de este miércoles.