Se generará nubosidad de evolución diurna en interior de las islas centrales sin descartar alguna gota por la tarde. Calima donde es probable que sea más significativa en superficie en Fuerteventura y Lanzarote

El Tiempo en Canarias | Seguiremos con bastante calor y con calima en el archipiélago

Este martes tendremos cielos despejados salvo algunos intervalos en zonas bajas del norte de las islas montañosas por debajo de los 300 – 500 metros. Se generará nubosidad de evolución diurna en interior de las islas centrales sin descartar alguna gota por la tarde. Calima donde es probable que sea más significativa en superficie en Fuerteventura y Lanzarote.

Temperaturas en ascenso. Se podrán alcanzar y superar localmente los 38ºC en zonas del interior y este de Fuerteventura y Lanzarote, así como en el sur de Gran Canaria. En las islas occidentales es probable que se alcancen y superen los 34ºC en vertientes sur, este y oeste, sobre todo en Tenerife donde localmente podrán superarse los 37ºC.

Viento flojo de componente norte-noreste en costas arreciando por la tarde y en el interior de las más orientales. En medianías e interior soplará flojo a moderado del sureste rolando a componente norte por la tarde-noche. Y en el mar, olas que rondarán el 1m en costas abiertas al norte. En costas más reguardadas del sur y litoral sureste de Fuerteventura y Lanzarote habrá áreas de marejadilla.

Previsión por islas:

El Hierro: Poco nuboso o despejado con intervalos en el norte. Calima. Viento flojo de componente norte acelerándose por la tarde. Se podrán alcanzar los 34ºC en el interior y este.

La Palma: Intervalos en costas del norte y nubosidad de evolución por la tarde en el interior. En el resto, despejado con calima. Viento flojo de componente norte en costas. Se podrán alcanzar localmente los 34ºC en el interior y oeste. En la capital irán desde los 23ºC a los 31ºC.

La Gomera: Poco nuboso o despejado con algún intervalo en zonas bajas del norte. Calima. Viento flojo de componente norte en costas arreciando por la tarde. Se podrán superar los 34ºC en zonas del interior, sur y la capital con mínimas que podrán ser elevadas.

Tenerife: Intervalos nubosos en costas del norte con nubosidad de evolución en el interior. En el resto despejado. Calima. Viento flojo de componente norte flojo en costas, que será más intenso en el sureste. Se alcanzarán o superarán los 35ºC en zonas del oeste, sur, este y en Santa Cruz, sin descartar de forma local los 37ºC con mínimas que no bajarán de los 25ºC.

Gran Canaria: Despejado, salvo algunos intervalos en costas del norte. Calima. Viento flojo de componente norte en costas acelerándose por la tarde, sobre todo en el sureste y noroeste. Se podrán alcanzar los 34ºC en el sur y medianías del norte y localmente superar los 38ºC en el sur, sureste y oeste y con mínimas elevadas en el sureste. Máxima de 30ºC en la capital.

Fuerteventura: Despejado con calima, más intensa en superficie. Viento flojo de componente norte acelerándose en el sur de Jandía e interior. Se podrán alcanzar y superar puntualmente los 38ºC en el interior y este con mínimas elevadas. En la capital la máxima rondará los 37ºC.

Lanzarote: Despejado con calima significativa en superficie. Viento flojo de componente norte. Más intenso en el interior. Se podrán alcanzar o superar los 34ºC en Haría, este y sur. Se podrán alcanzar y superar localmente los 38ºC en el este y en Arrecife con mínimas elevadas.