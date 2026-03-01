La mejoría meteorológica permite retirar la alerta por viento en La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, mientras el sábado dejó las diez rachas más intensas del país en el archipiélago

Canarias desactiva la alerta por viento tras una jornada de rachas de hasta 96 km/h

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha dado por finalizada la alerta por viento en La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, además de desactivar la prealerta vigente en el resto del archipiélago, tras constatarse una clara mejoría en las condiciones meteorológicas.

La decisión llega después de que el sábado se registraran rachas de hasta 96 kilómetros por hora en San Bartolomé de Tirajana.

Sábado intenso en Canarias

De hecho, las diez rachas más intensas de España se localizaron en Canarias, con valores destacados también en Arure (92 km/h), Tasarte-La Aldea (91), Agüimes (90), Vallehermoso-Alto Igualero (89), Candelaria (89), el aeropuerto de Lanzarote (87), San Bartolomé de Tirajana-Lomo Pedro Alfonso (86), La Aldea (84) y Pájara (81).

Durante la mañana de este domingo se repitieron registros significativos, aunque de menor intensidad, en puntos como Arure (86 km/h), Agüimes (78), El Pinar (76), Vallehermoso-Alto Igualero (75) y La Aldea-Tasarte (73), en una jornada marcada por la progresiva estabilización del tiempo en las islas.