Canarias da por finalizada la alerta por riesgo de incendios forestales

El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria permanecerán en situación de prealerta pese a la mejora de las condiciones ambientales

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha dado por finalizada la situación de alerta por riesgo de incendios forestales activada el pasado 14 de septiembre en varias zonas del Archipiélago. La medida dejará de estar vigente este jueves, 17 de septiembre, a partir de las 20:00 horas.

Primera reunión INFOCA/ Gobierno de Canarias.

La alerta afectaba a las islas de El Hierro y La Gomera, la vertiente oeste de La Palma, las cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste de Tenerife y, en Gran Canaria, a las zonas situadas por encima de los 400 metros de altitud.

Emergencias explica que la decisión se adopta después de que hayan desaparecido las condiciones ambientales que justificaron la declaración de alerta, entre ellas las relacionadas con la temperatura, la humedad relativa, el viento y el estado de los combustibles.

No obstante, el Gobierno de Canarias recuerda que El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria continuarán en situación de prealerta por riesgo de incendios forestales, de acuerdo con la declaración 02/2026/INFOCA, emitida el pasado 1 de junio.

La finalización de la alerta se adopta en el marco del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA).