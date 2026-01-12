Canarias condena el feminicidio de una mujer de 43 años en Las Palmas de Gran Canaria con un minuto de silencio

Las instituciones canarias guardaron este lunes un minuto de silencio en distintos actos oficiales en repulsa por el primer caso de violencia de género confirmado en Canarias en 2026. La víctima es una mujer de 43 años, presuntamente asesinada por su pareja el pasado 5 de enero en Las Palmas de Gran Canaria, un crimen por el que existían denuncias previas, según los datos confirmados por el Ministerio de Igualdad. La mujer deja dos menores huérfanos.

En Lanzarote, el acto tuvo lugar en la fachada del Cabildo insular y contó con la participación del presidente de la Corporación, Oswaldo Betancort; la vicepresidenta, María Jesús Tovar; y el consejero de Igualdad, Marci Acuña, junto a consejeros, consejeras y personal del Cabildo.

Tras el minuto de silencio, Betancort subrayó que cada asesinato machista supone un fracaso colectivo y una vulneración extrema de los derechos humanos, e insistió en la necesidad de una respuesta firme y coordinada por parte de las administraciones públicas.

Necesidad de detección temprana

Por su parte, Tovar destacó la importancia de la detección temprana y del acompañamiento institucional a las víctimas, mientras que Acuña puso en valor los servicios especializados de atención integral que presta el Cabildo a mujeres y menores.

Ese mismo día, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, presidió en la sede de Presidencia, en Las Palmas de Gran Canaria, el acto de condena institucional por este asesinato machista, expresando las condolencias a las amistades y al entorno familiar de la víctima.

Con la confirmación de este crimen como violencia de género, el Instituto Canario de Igualdad contabiliza 113 mujeres asesinadas por violencia machista en las islas desde 2003, siendo este el primer feminicidio del año.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, remarcó la necesidad de reforzar los protocolos de prevención, especialmente en los ámbitos educativo y sanitario, y recordó que solo en diciembre se recibieron 1.551 alertas por violencia de género, un 17% más que en el mismo mes del año anterior.