El accidente en la LZ-2 se cobra la vida de una mujer y un hombre, dejando además a un menor herido

Los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de dos personas durante la tarde de este jueves en el municipio lanzaroteño de Yaiza. El fatídico accidente vial ocurrió en la carretera LZ-2 en torno a las 19:36 horas. Una colisión múltiple implicó a una guagua y tres turismos, movilizando un amplio despliegue de seguridad.

Dos personas fallecidas en un accidente de tráfico de varios vehículos en Lanzarote / 112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió una alerta urgente que avisaba sobre un grave choque en la citada vía. De manera inmediata, la sala operativa activó los recursos necesarios para atender a las múltiples víctimas.

Alertaron de la gravedad de la colisión entre los cuatro vehículos implicados, tres turismos y una guagua. El impacto afectó de forma severa a uno de los turismos implicados en el siniestro. Por este motivo, la central de emergencias coordinó la respuesta rápida de los cuerpos de salvamento de la isla.

Intervención de los bomberos

Los efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote llegaron rápidamente al lugar del accidente. Los bomberos aseguraron de forma inmediata la zona afectada para evitar nuevos incidentes en la carretera.

Asimismo, los miembros del equipo de rescate realizaron maniobras para liberar a las víctimas atrapadas. Los afectados permanecían en el interior del habitáculo dañado debido a la deformación del coche.

Asistencia médica y víctimas

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) confirmó el fallecimiento de una mujer y un hombre. Ambos ocupantes viajaban en el mismo automóvil y presentaban lesiones incompatibles con la vida.

Por otra parte, los profesionales médicos atendieron a un menor de cinco años en el lugar. El niño presentaba un traumatismo de carácter moderado en el codo tras el fuerte impacto.

Una ambulancia medicalizada del SUC trasladó al menor herido al Hospital Doctor José Molina Orosa. El personal de las ambulancias de soporte vital básico apoyó durante toda la intervención.

Seguridad y regulación del tráfico

Los agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la vía LZ-2 para evitar mayores retenciones. Los oficiales garantizaron la seguridad de los operarios y realizaron el atestado correspondiente del siniestro.

La Policía Local de Yaiza colaboró activamente en el dispositivo de seguridad desplegado en la zona. Los cuerpos policiales desviaron la circulación de manera fluida mientras los operarios retiraban los vehículos.