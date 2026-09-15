Excelcan estima una caída de turistas del 2 % respecto a 2025 y alerta de un “aterrizaje suave” del turismo en las islas

Las empresas turísticas de Canarias prevén que el archipiélago cierre 2026 con algo más de 18 millones de turistas, una cifra que supondría un descenso del 2 % respecto al año anterior.

La asociación Excelcan considera que las islas están experimentando un “aterrizaje suave” en la llegada de visitantes tras el fuerte crecimiento registrado después de la caída del turismo provocada por la pandemia.

Canarias prevé cerrar 2026 con más de 18 millones de turistas. EFE

El informe sobre la evolución del sector durante el segundo trimestre refleja un descenso del 3,35 % del turismo internacional entre abril y junio respecto al mismo periodo de 2025.

El gasto turístico aumentó un 7,61 %

Sin embargo, el gasto turístico aumentó un 7,61 % y el empleo en el sector creció un 2,40 %, hasta alcanzar los 233.020 trabajadores. También descendieron ligeramente la estancia media, un 0,05 %, y las pernoctaciones en alojamientos turísticos, un 1,95 %.

Excelcan mantiene que Canarias continúa siendo un destino competitivo, aunque muestra preocupación por el impacto del conflicto en Irán sobre el precio del queroseno y las rutas aéreas.

La asociación también ha analizado un escenario de caída del 10 % en la llegada de turistas, que provocaría un descenso del 2,92 % del PIB de Canarias y una reducción del 4 % del empleo, con la pérdida estimada de unos 40.000 puestos de trabajo.