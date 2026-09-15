Las dos capitales canarias se sitúan entre las 250 ciudades mejor valoradas de un índice de 1.000 ciudades elaborado por Oxford Economics, en los puestos 239 y 248, respectivamente

Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria entran entre las 250 ciudades mejor valoradas del mundo. EFE

Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria se encuentran entre las 250 ciudades mejor valoradas del mundo según el Índice Global de Ciudades 2026 elaborado por la consultora Oxford Economics.

La capital tinerfeña ocupa el puesto 239 y la grancanaria el 248, en una clasificación de 1.000 urbes que analiza cinco categorías: economía, capital humano, calidad de vida, medio ambiente y gobernanza. Nueva York, Londres y París encabezan el listado.

En España, Madrid lidera la clasificación en el puesto 30, seguida de Barcelona (72), Valencia (180), Palma de Mallorca (200), Bilbao (211), Málaga (212), Zaragoza (219) y Sevilla (229). El informe destaca que las ciudades estadounidenses sobresalen especialmente por su fortaleza económica y capital humano, mientras que las europeas obtienen mejores resultados en aspectos como calidad de vida, medio ambiente y gobernanza.

El estudio señala el crecimiento demógrafico

Entre los principales retos de las grandes ciudades españolas, Oxford Economics señala el crecimiento demográfico y la presión sobre la vivienda debido al aumento de la demanda y la limitada oferta.

El estudio también destaca el avance de varias ciudades de Europa central y oriental y de Asia, como Varsovia, que sube 109 puestos, Taipéi, que entra entre las 50 primeras, o Kuala Lumpur, que alcanza el puesto 65. Shenzhen, por su parte, se incorpora por primera vez al centenar de ciudades mejor valoradas.

Oxford Economics prevé además que las urbes asiáticas ganen peso en el índice a medida que el aumento de la productividad y del PIB contribuya a elevar sus niveles de vida.