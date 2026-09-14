La Guardia Civil localizó un dispositivo de rastreo en el coche de la víctima para espiar y ha puesto las diligencias a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer

Investigan a un hombre por espiar el coche de su expareja en Santa Cruz de Tenerife. Europa Press

La Guardia Civil investiga a un hombre, vecino de Santa Cruz de Tenerife, como presunto autor de un delito de acoso en el ámbito de la violencia de género tras colocar supuestamente un dispositivo de rastreo en el vehículo de su expareja.

La investigación comenzó después de que la víctima recibiera en su teléfono una notificación que alertaba de la presencia de un aparato de rastreo activo cerca de su ubicación.

La mujer se encontraba en el interior de su vehículo cuando recibió el aviso y realizó una búsqueda por el exterior y el interior hasta localizar el dispositivo. Posteriormente, presentó una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Güímar.

Se determinó la identidad del presunto responsable

El Equipo de Violencia sobre la Mujer de la Compañía de Santa Cruz de Tenerife asumió la investigación y, tras recabar distintas pruebas y realizar las correspondientes gestiones, logró determinar la identidad del presunto responsable, que habría mantenido una relación sentimental con la víctima.

Las diligencias que instruyeron los agentes se remitieron al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife.

El órgano judicial ha decretado una orden de alejamiento respecto a la víctima mientras continúa el procedimiento.