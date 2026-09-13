Los ocupantes de otro vehículo, que circulaba en la misma dirección, grabaron la secuencia y se detuvieron para ayudar a las personas que viajaban en el vehículo siniestrado

Un varón 35 años ha resultado herido leve, tras salirse la vía este sábado, en el Kilómetro 49 de la TF-1 dirección Santa Cruz. Respecto al vehículo quedó siniestro, pero no hubo que lamentar más daños personales, ya que no había ningún usuario del transporte público en la parada en dicho momento.



En concreto, el suceso tuvo lugar en el ramal de acceso al barrio de Las Maretas, entre los municipios de Granadilla de Abona y Arico.

Los ocupantes de otro vehículo, que circulaba en la misma dirección, grabaron la secuencia y se detuvieron para ayudar a las personas que viajaban en el vehículo siniestrado.