Las instituciones canarias esperan que la próxima Comisión Mixta entre España y Canarias permita aclarar varios asuntos pendientes, entre ellos la financiación de pistas y caminos, expropiaciones, alojamientos y pozos

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La Comisión Mixta entre España y Canarias para la reconstrucción de La Palma podría celebrarse a mediados de octubre, una cita a la que las instituciones canarias quieren llegar con respuestas sobre varias cuestiones de financiación que todavía consideran pendientes.

Dudas sobre las pistas y caminos

Una de las principales cuestiones que esperan aclarar tiene que ver con el Ayuntamiento de Los Llanos y la justificación de la primera inversión realizada en pistas y caminos. Las instituciones canarias quieren conocer qué documentación debe presentar el consistorio para poder optar a financiación para aquellas actuaciones que quedaron fuera.

Según explican, llevan más de un año enviando documentación, pero consideran que la información remitida hasta ahora no parece suficiente para resolver la situación y acceder a la financiación pendiente.

Imagen de archivo de una de las casas arrasadas por la lava en Las Manchas, en Los Llanos de Aridane. Kike Rincón / Europa Press

Otras actuaciones pendientes

El Cabildo de La Palma también espera respuestas sobre otras actuaciones relacionadas con la reconstrucción. Entre ellas figuran las expropiaciones vinculadas a La Laguna-Las Norias, los alojamientos durante y después de la erupción y los pozos del Barranco de Las Angustias.

Las instituciones canarias confían en que la próxima Comisión Mixta permita aclarar estas cuestiones y avanzar en la financiación de las actuaciones que todavía permanecen pendientes.

Tres erupciones en 72 años que transformaron el paisaje de La Palma

1949, 1971 y 2021. San Juan, Teneguía y Tajogaite. Tres erupciones volcánicas en apenas 72 años que no sólo provocaron destrucción, sino que también transformaron la geomorfología, la vegetación y los usos del suelo de La Palma.

Los cambios no fueron iguales en todos los casos. La localización, la duración y la intensidad de cada erupción determinaron la transformación del paisaje y las nuevas formas que surgieron tras la actividad volcánica.

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Nuevas oportunidades para el geoturismo en un paisaje todavía en evolución

Un estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha destaca precisamente el valor de estas nuevas formas creadas por las erupciones y apunta a su capacidad para impulsar el geoturismo.

Las huellas de San Juan, Teneguía y Tajogaite forman así parte de un paisaje que continúa evolucionando. El territorio no ha dejado de cambiar después de las erupciones, sino que mantiene un proceso de transformación ligado a la propia naturaleza del suelo volcánico.

El suelo volcánico seguirá asentándose, un proceso que se producirá con mayor intensidad en el territorio nacido con el Tajogaite. Por ello, el paisaje surgido tras la última erupción continuará modificándose con el paso del tiempo.