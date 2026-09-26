El IGN recoge varios terremotos desde el miércoles, entre ellos uno de magnitud 2,5 y el último de 2,3 registrado este sábado en aguas del Atlántico-Canarias

Canarias registra nuevos terremotos en los últimos días, con un 2,3 como el más reciente. IGN

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado varios terremotos en Canarias durante los últimos días, principalmente en aguas del Atlántico-Canarias.

Entre los movimientos detectados desde el miércoles 23 de septiembre destaca uno de magnitud 2,5 registrado durante la madrugada del jueves, a 10 kilómetros de profundidad, seguido horas después por otro de magnitud 2,3 y 17 kilómetros de profundidad. El registro incluye también pequeños movimientos en Tenerife, Gran Canaria y La Palma.

La actividad sísmica ha continuado durante los días siguientes. El IGN recoge movimientos de magnitudes entre 1,3 y 1,6 en distintos puntos del archipiélago, además de un terremoto de magnitud 1,6 al noreste de Fuencaliente, en La Palma, registrado este viernes.

El movimiento alcanzó una magnitud de 2,3 mbLg

También aparecen otros eventos localizados en aguas próximas a Tenerife y en el entorno de El Hierro.

El último terremoto registrado por el IGN en Canarias se produjo este sábado 26 de septiembre a las 11:57 hora local.

El movimiento alcanzó una magnitud de 2,3 mbLg, tuvo una profundidad de seis kilómetros y fue localizado en la zona denominada Atlántico-Canarias. El organismo recuerda que sus datos están sujetos a modificaciones como consecuencia de la revisión continua del análisis sísmico.