El Servicio Canario de la Salud ampliará los puntos de donación de sangre en distintos municipios y hospitales del Archipiélago
El Servicio Canario de la Salud (SCS) reforzará la próxima semana los puntos de donación de sangre en distintos municipios y centros hospitalarios de las islas para facilitar la donación a la población.
La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia recuerda la importancia de donar de forma voluntaria, altruista y regular para garantizar las reservas de sangre y hemoderivados en los centros sanitarios.
Este fin de semana también se habilitarán varios puntos de donación. En Gran Canaria se podrá donar este sábado en los hospitales universitarios Dr. Negrín e Insular, además de en una unidad móvil situada en el Centro Comercial Alisios.
Necesario tener entre 18 y 65 años
Además, en Tenerife habrá puntos en la Feria Renacer, en el Recinto Ferial de Santa Cruz, y en el Hospital Universitario de Canarias durante todo el fin de semana. También estará operativo el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
En cuanto a donar es necesario tener entre 18 y 65 años, o hasta 60 si se trata de la primera donación, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud general.
Las mujeres embarazadas no pueden donar. Ante cualquier duda, el SCS dispone del teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 y de la página web efectodonacion.com.