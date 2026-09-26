El Servicio Canario de la Salud ampliará los puntos de donación de sangre en distintos municipios y hospitales del Archipiélago

El SCS refuerza los puntos de donación de sangre la próxima semana. Europa Press

El Servicio Canario de la Salud (SCS) reforzará la próxima semana los puntos de donación de sangre en distintos municipios y centros hospitalarios de las islas para facilitar la donación a la población.

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia recuerda la importancia de donar de forma voluntaria, altruista y regular para garantizar las reservas de sangre y hemoderivados en los centros sanitarios.

Este fin de semana también se habilitarán varios puntos de donación. En Gran Canaria se podrá donar este sábado en los hospitales universitarios Dr. Negrín e Insular, además de en una unidad móvil situada en el Centro Comercial Alisios.

Necesario tener entre 18 y 65 años

Además, en Tenerife habrá puntos en la Feria Renacer, en el Recinto Ferial de Santa Cruz, y en el Hospital Universitario de Canarias durante todo el fin de semana. También estará operativo el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En cuanto a donar es necesario tener entre 18 y 65 años, o hasta 60 si se trata de la primera donación, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud general.

Las mujeres embarazadas no pueden donar. Ante cualquier duda, el SCS dispone del teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 y de la página web efectodonacion.com.