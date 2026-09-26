El Ambulatorio conquista a la audiencia de Canarias en su estreno

La sitcom, El Ambulatorio, de Televisión Canaria logra un 11,6 % de cuota de pantalla y alcanza los 61.000 espectadores durante su primera emisión

El estreno de El Ambulatorio se convirtió este viernes en uno de los espacios más seguidos de la noche en Canarias.

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La primera entrega de la sitcom consiguió un 11,6 % de cuota de pantalla y una media de 45.000 espectadores, mientras que un total de 61.000 personas conectaron en algún momento con la emisión.

La serie logró especialmente buenos resultados entre el público de 25 a 44 años, donde alcanzó un 16,7 % de cuota de pantalla.

Registra seguimiento a través de Canarias Play

El minuto de oro se registró a las 22:50 horas, cuando más de 53.000 espectadores seguían El Ambulatorio en directo, lo que supuso un 14,2 % de cuota en ese momento.

La ficción también está registrando seguimiento a través de Canarias Play, donde más de 22.000 usuarios ya han accedido al primer capítulo.

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La serie está protagonizada por Carmen Ruiz, Víctor Hubara, Yanely Hernández, Delia Santana, Lidia Guerra, Kike Pérez y Jacobo Santiago, bajo la dirección de David Sainz y como coproducción de Videoreport Canarias y Televisión Canaria.