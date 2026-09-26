Televisión Canaria ofrece este domingo un preestreno especial de ‘En otra clave’ como antesala a su nueva temporada

El espacio de humor emite este domingo a las 21:15 horas una entrega grabada en La Laguna, como antesala al inicio de su undécima temporada el 4 de octubre

Público bajo la lluvia durante la función de ‘En otra clave’ en la Plaza del Cristo de La Laguna.

Televisión Canaria ofrece este domingo 27 de septiembre, a partir de las 21:15 horas, un preestreno especial del programa de humor canario ‘En otra clave’. Fiel a su tradición, el formato de humor regresa a la pantalla con una entrega grabada en la Plaza del Cristo de La Laguna con motivo de sus emblemáticas fiestas, sirviendo como aperitivo y reencuentro con el público antes del arranque oficial de su nueva temporada el próximo 4 de octubre.

A pesar de que la lluvia hizo acto de presencia durante el rodaje, el público permaneció en la plaza para acompañar al equipo en una noche marcada por la complicidad y las risas. La entrega de este domingo incluirá disparatadas situaciones; Armando y Fer intentarán cuidar de la mascota de la tía de Fer en una misión casi imposible de tres minutos; Susana viajará al antiguo Egipto para visitar a Cleopatra justo antes de la caída de su imperio; y Carmen Rosa se hará pasar por una prestigiosa médica hasta terminar realizando una autopsia ante un grupo de alumnos.

Inicio de la 11.ª temporada y 25.º aniversario

Esta cita especial dará paso el domingo 4 de octubre al inicio de la undécima temporada del programa en la cadena autonómica. La nueva etapa coincidirá con la celebración de sus 25 años en antena, un hito que el espacio conmemorará a lo largo del curso mediante la iniciativa itinerante “El banco de las sonrisas”.

Este proyecto recorrerá las ocho islas transformando bancos de la vía pública en intervenciones artísticas vinculadas al humor y creadas por artistas locales. La ruta comenzó en el municipio tinerfeño de Arona y continuará por diferentes puntos de las Islas como el municipio de Agüimes, dejando una obra y una placa conmemorativa en cada espacio intervenido.

‘En otra clave’, que combina el lenguaje teatral y el televisivo en sus grabaciones por los principales auditorios del Archipiélago, se mantiene como el formato de entretenimiento de referencia en la televisión pública autonómica, congregando cada semana a una media de 150.000 espectadores.