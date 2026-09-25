El espacio de La Radio Canaria avanzará este sábado 26 de septiembre, a las 6:00 horas, contenidos de la próxima entrega de la revista digital ‘BienHallados. La voz del emigrante’

A la izquierda, Leny González, directora y conductora de ‘El Alpende’. A la derecha, Nicolás Melini, director del Festival Hispanoamericano de Literatura.

La directora y conductora de ‘El Alpende’, Leny González, entrevistará este sábado 26 de septiembre, a las 6:00 horas, una entrevista a Nicolás Melini, director del Festival Hispanoamericano de Literatura. La charla servirá para poner sobre la mesa algunos de los contenidos de la octava edición de este encuentro de las letras, que tendrá lugar del lunes 28 de septiembre al sábado 3 de octubre próximos en la localidad palmera de Los Llanos de Aridane.

Perú es el país invitado de honor en esta edición del Festival, que cuenta con más de 40 actos programados y la participación de figuras internacionales como Manuel Valls, ex primer ministro francés. «Hablaremos acerca de cómo ha ido afianzándose este Festival y sobre cómo la literatura, los homenajes a los grandes maestros de la narrativa, y las actividades con jóvenes y niños se han ido convirtiendo en una herramienta viva de identidad, de diálogo y entendimiento, entre pueblos a ambos lados del océano”, avanza Leny González.

La voz del emigrante

El broche de oro del programa lo pondrá el reencuentro con la periodista Marlenis Castellanos, directora de la revista digital ‘BienHallados. La voz del emigrante’ y colaboradora de ‘El Alpende’. Castellanos adelantará para el programa de La Radio Canaria los contenidos de la próxima edición de esta publicación que llega a sus lectores cada primero de mes.