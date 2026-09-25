‘Todo Goles Radio’ despliega doce horas y media de fútbol y baloncesto en directo este fin de semana

La Radio Canaria retransmite los partidos del CD Tenerife y la UD Las Palmas y los estrenos ligueros del CB Gran Canaria y La Laguna Tenerife

‘La Radio Canaria’ prepara un amplio despliegue deportivo para este sábado 26 y domingo 27 de septiembre. ‘Todo Goles Radio’ ofrecerá doce horas y media de programación en directo para seguir la actualidad de los principales equipos canarios de fútbol y baloncesto.

Sábado: CD Tenerife-Cádiz y estreno del Gran Canaria

La programación comenzará el sábado a las 16:00 horas y se prolongará hasta las 21:00. El primer gran foco estará situado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde el CD Tenerife recibirá al Cádiz CF a las 17:30 horas, en la séptima jornada de Segunda División. La cobertura especial arrancará a las 17:00, aunque ‘Todo Goles Radio’ estará en antena desde una hora antes. El encuentro contará con la narración de Joaquín González y los comentarios de José Barroso. Además de escucharse en La Radio Canaria, el partido podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria.

A las 19:00 horas llegará el primer compromiso de la temporada en Primera FEB. El CB Gran Canaria recibirá al Alimerka Oviedo Baloncesto en el Gran Canaria Arena, con la narración de Moisés Rodríguez y los comentarios de Juan Antonio Enríquez.

Domingo

El domingo será para la Liga F, Segunda y Tercera RFEF y estreno del La Laguna Tenerife . ‘Todo Goles Radio’ abrirá su primera ventana deportiva a las 11:00 horas y permanecerá en antena hasta las 14:30. La jornada comenzará con el encuentro de la quinta jornada de Liga F entre el Valencia CF Femenino y el Costa Adeje Tenerife que se disputará desde las 11:00 horas.

Durante la mañana, el programa también realizará un seguimiento especial de la cuarta jornada de Segunda Federación. En el grupo IV, Las Palmas Atlético recibirá al CD Badajoz, el CD Tenerife B se medirá en casa al CD Estepona y la UD Tamaraceite visitará al CD Mijas Las Lagunas. En el grupo V, el Atlético Paso afrontará su compromiso a domicilio frente al Atlético Albacete. La cobertura se completará con toda la actualidad de la cuarta jornada de Tercera Federación.

Casademont-Zaragoza-vs-La-Laguna-Tenerife en partido de pretemporada

El baloncesto será otro de los grandes protagonistas. A las 12:00 horas, La Laguna Tenerife comenzará su temporada en la Liga Endesa recibiendo al Casademont Zaragoza en el Santiago Martín. José Antonio Felipe narrará el encuentro, acompañado en los comentarios por Fernando Llombet.

La UD Las Palmas cierra el fin de semana

La Radio Canaria retomará su programación deportiva el domingo a las 16:00 horas con un nuevo bloque de ‘Todo Goles Radio’, que se prolongará hasta las 20:00. La atención se centrará en el estadio de Ipurua, donde la SD Eibar y la UD Las Palmas se enfrentarán a partir de las 17:30 horas, también dentro de la séptima jornada de Segunda División. La cobertura específica del partido comenzará a las 17:00.

La narración correrá a cargo de Juan Luis Monzón, con Víctor Afonso en los comentarios. ‘Todo Goles Radio’ está dirigido y presentado por Juanjo Toledo y cuenta con la producción de Simón Abreu. Con este despliegue, ‘La Radio Canaria’ refuerza su compromiso con el seguimiento en directo del deporte del Archipiélago y acerca a la audiencia toda la emoción del fútbol y el baloncesto canarios.