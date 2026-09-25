«Dos Orillas, un mismo sol» reivindica la historia compartida entre Venezuela y Canarias

El proyecto «Dos Orillas, un mismo sol» está producido por Fenomenal Productions en coproducción con Radio Televisión Canaria (RTVC) y Cygnus Media Group

Premier en Caracas de la serie documental «Dos Orillas, un mismo sol». Imagen cedida por la productora

La serie documental “Dos Orillas, un mismo Sol”, una producción dirigida por Alexander Da Luz y con producción ejecutiva de Paola García-Sanjuán Machado, celebró en Caracas su premier con un encuentro especialmente emotivo que puso en el centro la historia, la memoria y los vínculos que unen a Canarias y Venezuela. El proyecto está producido por Fenomenal Productions en coproducción con Radiotelevisión Canaria (RTVC) y Cygnus Media Group.

La presentación tuvo lugar en la Sala VIP de Cinepic, en el C.C. Sambil La Candelaria, después del encuentro celebrado el día anterior en el Club Hogar Canario Venezolano, donde invitados y representantes de ambas comunidades compartieron una jornada de convivencia, tradición y celebración.

Bajo el concepto “Una historia de inmigración, tradición y hermandad”, “Dos Orillas, un mismo Sol” recorre las experiencias, tradiciones y la memoria de dos pueblos conectados durante generaciones por el Atlántico. La serie reivindica una relación que se expresa en las familias, la cultura, la gastronomía, las costumbres, la identidad y las historias de quienes hicieron de la migración un puente permanente entre dos territorios.

La premier, un espacio de encuentro

Según informa la productora de la serie documental, la premier se convirtió así en mucho más que la presentación de una producción audiovisual, fue un espacio de encuentro, reconocimiento y edificación entre dos orillas.

Uno de los momentos especialmente presentes durante el encuentro fue el recuerdo de Isabel Jara “Chavela”, recientemente fallecida, quien desempeñó la responsabilidad de delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela. Su figura y su compromiso con los vínculos entre Canarias y Venezuela estuvieron muy presentes en una jornada marcada por la emoción, el afecto y el reconocimiento.

A la celebración asistieron, entre otras personalidades, representantes de la Embajada de España, del Consulado español, empresarios y personalidades del sector audiovisual, entre los que destacan el cónsul general de España en Caracas, Ramón Molina Lladó; el viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, José Luis Perestelo Rodríguez; la delegada del Gobierno de Canarias, Dayana Morales; el presidente del Hogar Canario en Caracas, José Ramón Arvelo; Gabriel Ordaz, en representación de Cinepic; César Toledo, administrador general de Radio Televisión Canaria (RTVC).

También estuvo presente el rescatista Jorge Beens y su perro Tsunami, que juntos salvaron más de 60 vidas tras el terremoto de La Guaira el pasado 24 de junio.

Sorpresas y momentos emotivos

La presentación estuvo llena de sorpresas y momentos emotivos, entre ellos una actuación de folclore canario, un recital del poema musical a cargo de Lolina Padrón, participante también en el documental, y las palabras de Inmaculada Rodríguez, una de las canarias que comparte su historia en la serie.

Durante el acto se proyectó además un breve teaser de “Resurgir”, el próximo proyecto de Fenomenal Productions y Cygnus Mesia Group sobre el terremoto de La Guaira, que despertó una gran expectación entre los asistentes.

Con una amplia presencia de medios venezolanos, canarios e internacionales, el encuentro se convirtió en una convocatoria muy concurrida y emotiva que reforzó el orgullo por la unión entre Canarias y Venezuela.

El evento contó con la colaboración y el apoyo del Gobierno de Canarias, La Lucha, R4, Urrutia, Globovisión, Lidotel, la agencia MVP, el chef Ángel Camacho y el Hogar Canario.

“Dos Orillas, un mismo Sol” nace con la vocacion de contar una historia compartida desde una mirada humana y cercana, dando espacio a las experiencias de quienes cruzaron el océano y a las generaciones que han mantenido vivo ese legado. La serie documental busca, en definitiva, recordar que hay historias que no terminan cuando se cruza el océano: algunas de las más importantes comienzan precisamente ahí.

La premier en imágenes

Fotos cedidas por la productora de la serie documental «Dos Orillas un mismo sol»