La Gomera se convierte este lunes en el plató de ‘El Club’ en un programa especial que cierra su primera temporada.

Kike Pérez y Alicia Suárez repasarán los 10 episodios de la temporada, con gastronomía, formación, humor y tradiciones de La Gomera, a partir de las 22:30 horas

La Gomera se convierte este lunes 28 de septiembre en el escenario de ‘El Club’, el concurso gastronómico de Televisión Canaria protagonizado por el alumnado de Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), empresa pública adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. A partir de las 22:30 horas, Kike Pérez y Alicia Suárez serán los encargados de conducir una edición especial que pondrá el broche final a la primera temporada del programa, después de 10 episodios.

Esta última entrega permitirá hacer un recorrido por algunos de los momentos más destacados de la temporada, recuperando situaciones protagonizadas por los alumnos y alumnas de Hecansa, sus padrinos y madrinas, así como por los diferentes invitados que han pasado por el programa. Entre ellos, han participado chefs como Yeray Reyes, Borja Marrero y Oskar de la Fuente, además de artistas como Edwin Rivera y Los Aseres. La música, el humor y el entretenimiento también han acompañado estas emisiones.

Además, esta última entrega tendrá un marcado carácter canario y permitirá a Kike Pérez y Alicia Suárez acercarse al Silbo Gomero, una de las tradiciones más singulares y representativas de La Gomera, que ambos tendrán la oportunidad de conocer y aprender durante su visita a la isla.

Gran Trofeo Hecansa

A lo largo de estas diez entregas, los estudiantes de Hoteles Escuela de Canarias han sido los grandes protagonistas, afrontando diferentes retos gastronómicos en los que han podido demostrar los conocimientos, habilidades y creatividad adquiridos durante su formación. Durante la primera temporada, el programa ha reconocido el trabajo y la evolución de sus participantes con el Gran Trofeo de Hecansa y un cheque de 500 euros, que han distinguido en cada entrega a uno de los estudiantes por su desempeño.

Los galardones han recaído en Albania Sánchez, Beyby Edú Ntugu, Antonio García, Añaterve Galindo, Oskar Martínez, Tatiana, Sara Pérez, Eduardo González, Ángel Benítez y Juan Miguel Acosta, poniendo en valor el esfuerzo, la dedicación y el talento demostrado por los estudiantes a lo largo de la competición.

Además, ‘El Club’ ha tenido un componente solidario durante su primera temporada, con la entrega de un premio de 1.000 euros cada semana a una ONG diferente. Las entidades beneficiarias han sido la Fundación Canaria Yrichen, la Asociación Adepsi, la Fundación Adsis Canarias, la Fundación Canaria Main, Cáritas Diocesana de Canarias, AFES Salud Mental, la Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas (Aprosu), la Asociación de Niños con Cáncer Pequeño Valiente y la Asociación Española Contra el Cáncer en Canarias.

La Gomera se convierte este lunes en el plató de ‘El Club’ en un programa especial que cierra su primera temporada.

A través de sus diferentes entregas, ‘El Club’ ha mostrado al público el modelo de formación dual intensiva de Hecansa, que combina el aprendizaje en el aula con la experiencia práctica en un entorno profesional. El programa reivindica así el papel de la formación y la cualificación como elementos fundamentales para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, especialmente en un sector estratégico para la economía de Canarias como es el turístico y hostelero.

Última entrega de la temporada

La última entrega de la temporada también tendrá un marcado carácter divulgativo y servirá para acercar al público algunos de los principales atractivos de La Gomera, sus tradiciones y elementos más reconocibles. Gastronomía, cultura e identidad se incorporarán así a una edición que llevará ‘El Club’ fuera de las cocinas para descubrir algunos de los valores y particularidades de la isla.

Uno de los momentos de esta edición será el acercamiento al Silbo Gomero, que Kike Pérez y Alicia Suárez tendrán la oportunidad de conocer y aprender durante su visita.

A lo largo de su primera temporada, ‘El Club’ ha servido para acercar al público el día a día de los Hoteles Escuela de Canarias, descubrir el talento de sus estudiantes y poner en valor la formación profesional como una vía de aprendizaje, crecimiento y acceso al mercado laboral, todo ello a través de la gastronomía, el humor y la identidad de Canarias.