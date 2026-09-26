‘Canaria Soy’ recupera uno de los temas más reconocibles de K-Narias con una nueva versión producida por Juacko

RTVC

K-Narias han vuelto a uno de los temas de sus primeros años de carrera con ‘Canaria Soy’, una nueva versión de ‘Salsa con reggaetón’ que incorpora las voces de Bejo, Juseph y Ptazeta.

El tema se estrenó este 25 de septiembre con una producción renovada a cargo de Juacko y forma parte del proyecto con el que Gara y Loida están recuperando canciones de su trayectoria.

La canción original se publicó en ‘Hombres con pañales’, el primer álbum de K-Narias, que llegó al mercado el 27 de septiembre de 2006. Veinte años después, el dúo recupera aquel tema y mantiene como eje la referencia a Canarias presente en la letra, aunque incorpora las aportaciones de tres artistas vinculados a distintas etapas de la música urbana de las islas.

El lanzamiento se integra en ‘80 entre las 2’

‘Canaria Soy’ se suma así a otras revisiones del repertorio del grupo, como la nueva versión de ‘No te vistas’ junto a Lucho RK.

El lanzamiento se integra en ‘80 entre las 2’, el proyecto con el que K-Narias están revisando parte de su catálogo. La nueva versión también ha contado con el respaldo de otros artistas canarios: Quevedo compartió ‘Canaria Soy’ en una historia de Instagram tras su lanzamiento.

Con este lanzamiento, el dúo vuelve a poner en circulación uno de sus temas de hace dos décadas y lo conecta con una generación más reciente de artistas de las islas.