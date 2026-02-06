San Bartolomé de Tirajana y Adeje, los municipios con más solicitudes denegadas del país

Esta semana el Ministerio de Vivienda notificaba a las plataformas online la existencia de más de 86.000 viviendas turísticas que debían retirar sus anuncios de los portales al no cumplir con la normativa.

Vídeo RTVC.

Canarias es la tercera comunidad en la que más incumplimientos existen, y a ello se suman las nuevas directrices en materia de registro que deben cumplir.

A partir de ahora los propietarios de viviendas vacacionales deberán facilitar información sobre normas internas, accesos, condiciones de uso, contactos de emergencias (policía, 112, bomberos y servicios sanitarios), horarios de entrada y salida y precios.

Trámites que complican la gestión

Los documentos que se deben rellenar en el registro de la propiedad. Se trata de un informe en el que se tiene que registrar cuántos inquilinos se han tenido, las fechas de entrada y las de salida.

Para los propietarios es una situación inabordable ante la dificultad de llevar el trámite a cabo sin asesoría legal.

Retirada en las plataformas

En un momento en el que las viviendas vacacionales vuelven a estar bajo el bajo el foco mediático. Más de 13.726 alojamientos turísticos en las islas serán retiradas de las plataformas online.

En la isla de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana las viviendas afectadas son 1.056. En Tenerife, en el municipio de Adeje son 1.019. Ambos son los dos municipios con más solicitudes denegadas de toda España.

Desde la Asociación de Viviendas Vacacionales sostienen que no se trata de alojamientos ilegales. Aseguran que el doble registro de la propiedad que exige ahora el Gobierno central vulnera la normativa europea.