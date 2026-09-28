Las infecciones respiratorias en Canarias como la gripe aumentan ligeramente en las últimas semanas, especialmente entre los menores, aunque la incidencia sigue siendo baja

Canarias mantiene la vigilancia sobre la gripe, el COVID-19 y el virus respiratorio sincitial ante un ligero aumento de las infecciones respiratorias registrado en las últimas semanas.

El incremento se concentra especialmente entre los menores de 0 a 4 años y, en menor medida, entre los niños de 5 a 14 años, coincidiendo con el inicio del curso escolar.

Este año el aumento de casos se ha producido antes que en temporadas anteriores a nivel nacional y en buena parte de Europa.

Canarias vigila la evolución de la gripe, el COVID y el virus respiratorio sincitial. EFE

Vacunación para los grupos más vulnerables

Los especialistas apuntan a varios factores que pueden influir en la transmisión de estos virus en Canarias, entre ellos las altas temperaturas, el uso prolongado del aire acondicionado, que puede resecar las mucosas respiratorias, y episodios de calima que pueden afectar a las vías respiratorias.

La vacunación continúa siendo una de las principales herramientas para reducir el riesgo de complicaciones, especialmente entre los grupos más vulnerables. En el caso de la gripe, la recomendación se centra especialmente en los mayores de 60 años, mientras que para el COVID-19 se presta especial atención a los mayores de 70 y a personas con enfermedades cardíacas, pulmonares o diabetes.

La campaña de vacunación comenzará en Canarias durante la segunda quincena de octubre.