Mónica García anuncia la medida del aborto farmacológico durante la inauguración del acto “Abortar sin barreras”, celebrado con motivo del Día Internacional del Aborto

Sanidad impulsará la incorporación del aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria. Gobierno de Canarias

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el Gobierno impulsará los cambios necesarios para incorporar la interrupción voluntaria del embarazo mediante el método farmacológico a la cartera común de servicios de Atención Primaria.

La medida busca que las mujeres puedan acceder a esta opción desde los centros de salud cuando se adecúe para su situación, con información y acompañamiento durante el proceso.

En cuanto a aplicar el cambio, Sanidad modificará el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios y adaptará los requisitos de esta prestación a los centros de salud.

Permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario

El Ministerio también iniciará los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en el aborto farmacológico, con el objetivo de permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario.

Además, García ha anunciado la medida durante el acto ‘Abortar sin barreras’, celebrado con motivo del Día Internacional del Aborto, y ha señalado que el Ministerio actualizará la cartera común del Sistema Nacional de Salud para incluir esta atención en Primaria.

La ministra ha recordado que en 2024 casi ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados y ha defendido la necesidad de garantizar el acceso a esta prestación en todo el territorio.