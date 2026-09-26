La Cámara autonómica reconoce la labor de los profesionales de la farmacia en el Día Mundial del Farmacéutico y su contribución a la salud

El Parlamento de Canarias se ilumina de verde por el Día Mundial del Farmacéutico. Europa Press

El Parlamento de Canarias iluminó de verde su fachada este viernes por la noche con motivo del Día Mundial del Farmacéutico, que se celebra cada 25 de septiembre.

La iniciativa busca reconocer la labor de los profesionales de la farmacia y su contribución al cuidado de la salud y el bienestar de la ciudadanía.

La presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, destacó el papel de los farmacéuticos tanto desde las oficinas de farmacia como en ámbitos relacionados con la investigación y la innovación. Pérez subrayó su compromiso diario con la ciudadanía y con el sistema sanitario.

‘Empoderar a los farmacéuticos para un futuro más saludable’

La jornada está impulsada por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) y coincide con el aniversario de su fundación.

La edición de este año se desarrolla bajo el lema ‘Empoderar a los farmacéuticos para un futuro más saludable’ y pone el foco en su papel en la prevención, el acceso a la atención sanitaria, el uso seguro de los medicamentos y el fortalecimiento de los sistemas de salud.