El SUC logró revertir la parada cardiorrespiratoria y trasladó al afectado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Canarias

Un hombre de 61 años, grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Los Realejos. Europa Press

Un hombre de 61 años se encuentra en estado grave tras sufrir una parada cardiorrespiratoria este viernes por la tarde en la carretera de La Zamora, en el municipio de Los Realejos, Tenerife.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 activó el helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de varias ambulancias.

A su llegada, el personal sanitario comprobó que el hombre se encontraba en parada e inició maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas.

Lograron revertir la parada

Los efectivos lograron revertir la parada y estabilizar al afectado antes de proceder a su traslado.

El hombre fue evacuado en estado grave en el helicóptero medicalizado hasta el Hospital Universitario de Canarias.

Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional colaboraron con los bomberos para asegurar el aterrizaje de la aeronave y se hicieron cargo del correspondiente atestado.