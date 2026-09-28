La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) reconoce problemas de abastecimiento de varios fármacos empleados para aliviar los síntomas de la menopausia

Informa: Redacción Informativos RTVC

La falta de suministro de varios medicamentos utilizados en los tratamientos hormonales para la menopausia afecta ya a unas 400.000 mujeres en España. Una situación que se prolonga desde hace meses y que está obligando a numerosas pacientes a recorrer distintas farmacias para encontrar sus medicamentos o consultar con sus médicos posibles alternativas.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) reconoce problemas de abastecimiento de varios fármacos empleados en la terapia hormonal sustitutiva (TSH), utilizada no solo para aliviar los síntomas de la menopausia, sino también en casos de fallo ovárico precoz, extirpación o mal funcionamiento de los ovarios.

Falta de medicamentos para la menopausia. Imagen de recurso RTVC

La escasez afecta a medicamentos que, para muchas pacientes, resultan imprescindibles y cuya disponibilidad se ha visto comprometida por diferentes factores. Entre ellos, el aumento de la demanda de estas terapias, que actualmente utilizan alrededor de 400.000 mujeres en España.

Aunque los problemas de desabastecimiento de determinados productos vienen registrándose desde hace aproximadamente dos años, la situación continúa generando dificultades para las pacientes. Algunas se encuentran con que su tratamiento habitual no está disponible y deben buscar otras opciones bajo supervisión médica.

Aplicaciones en las farmacias para localizar existencias

Desde las farmacias recuerdan que existen aplicaciones y herramientas que permiten consultar qué establecimientos disponen de existencias de determinados medicamentos. Estos sistemas facilitan a los usuarios localizar las farmacias donde todavía pueden conseguirlos e incluso solicitar que se reserve el producto antes de desplazarse.

En cualquier caso, los profesionales insisten en que estos tratamientos deben contar siempre con prescripción médica y que no se deben modificar ni interrumpir por iniciativa propia. Ante la falta de un medicamento concreto, corresponde al facultativo valorar las posibles alternativas.