El `Proyecto Bentayga´, ganador de un Premio al valor social 2025, ofrece capacitación y acompañamiento continuado a las personas voluntarias para mejorar sus competencias y su capacidad de respuesta ante situaciones de vulnerabilidad

En el marco del programa de visitas para conocer el estado de los proyectos ganadores de los Premios al valor social 2025, fundación Moeve se ha acercado a Cáritas Diocesana de Canarias para interesarse por el estado del `Proyecto Bentayga´, iniciativa dirigida a cuidar y acompañar a las personas voluntarias de la entidad, pieza fundamental en la atención a personas y familias en situación de pobreza extrema y exclusión social.

Visita Fundación Moeve a Cáritas Canarias.

La responsable de fundación Moeve en Canarias, Belén Machado, y Jorge de Castro, profesional de Moeve y padrino solidario del proyecto ganador, han visitado la sede de Cáritas en Gran Canaria, donde fueron recibidos por su director provincial, Gonzalo Marrero, y parte del equipo técnico de la entidad, además de una persona integrante de la `Comisión de cuidado del voluntario´. Durante el encuentro, además de conocer algunos de los recursos de la entidad, se interesaron por la evolución del proyecto y las diferentes actuaciones que se están desarrollando para acompañar a las personas voluntarias durante su trayectoria en Cáritas.

El proyecto ganador, que ha recibido de Fundación Moeve una dotación de 25.000 euros, está enfocado en las más de mil personas voluntarias con las que cuenta Cáritas en la provincia de Las Palmas. Parte de la importancia de cuidar a quienes dedican su tiempo a acompañar a otras personas, proporcionándoles herramientas, formación y espacios de escucha que contribuyan a mejorar su experiencia como voluntarios y, al mismo tiempo, la respuesta que ofrece la organización.

Durante la visita, Belén Machado destacó que “cuando hablamos de acción social, con frecuencia ponemos el foco en las personas que reciben apoyo, pero detrás de cada acompañamiento hay también personas que entregan su tiempo, su conocimiento y su compromiso. Este programa aporta herramientas sólidas, criterios comunes y acompañamiento integral y constante a las personas voluntarias. Cuidarlas y cuidar su capacidad de respuesta es clave para transformar situaciones de exclusión”.

Por su parte, Gonzalo Marrero agradeció el respaldo de Fundación Moeve y puso en valor la importancia de contar con recursos que permitan acompañar adecuadamente a las personas voluntarias. “El voluntariado es el motor de Cáritas y necesitamos cuidar a quienes lo hacen posible. Este proyecto permite generar espacios de formación, escucha y participación, atender mejor sus necesidades y seguir construyendo una cultura del cuidado en la organización para reforzar nuestra acción social con las personas más vulnerables de Canarias”, señaló.

Acompañar a quienes acompañan

El `Proyecto Bentayga´ plantea un itinerario de acompañamiento que comienza desde la incorporación de las personas voluntarias a Cáritas y continúa durante las diferentes etapas de su participación en la entidad, teniendo en cuenta su perfil y la realidad social que acompañan.

Entre sus principales líneas de actuación se encuentran la acogida e incorporación de nuevos voluntarios, la formación continua, el acompañamiento durante su actividad, la creación de espacios de diálogo y reflexión y el cuidado en los procesos de desvinculación. El proyecto también trabaja para diversificar los perfiles de voluntariado y adaptar las formas de participación a las nuevas realidades y necesidades sociales.

La iniciativa contempla, asimismo, la perspectiva de género como eje transversal y promueve la cultura del cuidado, favoreciendo espacios significativos de diálogo, como base para una participación comprometida, donde compartir experiencias, identificar necesidades y reflexionar sobre su labor. En ese sentido se ha creado un equipo de trabajo, con el título “latidos con alma”, formado por siete personas voluntarias y tres técnicos, con el objetivo de fomentar la cultura del cuidado al voluntariado.

Una red de voluntariado al servicio de las personas

El proyecto apuesta también por mejorar la coordinación interna y el trabajo en red, favoreciendo la colaboración entre los diferentes equipos y espacios de participación de la entidad. Además, busca adaptar las formas de participación voluntaria a los cambios que está experimentando la sociedad, facilitando nuevas vías que permitan a más personas implicarse en la acción social de Cáritas, manteniendo al mismo tiempo una atención cercana y de calidad.

El trabajo desarrollado a través del `Proyecto Bentayga´ tiene un impacto que va más allá de las propias personas voluntarias, ya que su formación, acompañamiento y bienestar repercuten directamente en la atención que Cáritas presta a las personas y familias que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Sobre los Premios al Valor Social

Los Premios al valor social de fundación Moeve nacieron en 2005 con el objetivo de apoyar a entidades que trabajan con colectivos vulnerables en las zonas donde Moeve está presente. En Canarias, gracias a estos galardones se han impulsado hasta la fecha 80 proyectos sociales, con una aportación global de 862.000 euros.

En la edición de 2025, Cáritas Diocesana de Canarias, Fundación Sonsoles Soriano y CEAR Canarias fueron las tres entidades reconocidas en el Archipiélago, con una dotación global de 75.000 euros para el desarrollo de sus iniciativas a lo largo del presente año.

La convocatoria 2026 estará abierta del 1 al 18 de septiembre.