La Casa Blanca dice que «ha hablado por igual» con Rusia y Ucrania sobre el plan de paz

La ONU recuerda que «para que cualquier conflicto se resuelva es necesario que todas las partes involucradas participen en el diálogo»

La Casa Blanca ha asegurado este jueves que ha «hablado por igual» con Rusia y Ucrania sobre el plan propuesto por Washington para intentar resolver el conflicto desatado con Rusia en febrero de 2022 y que ha sido elaborado «durante el último mes».

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha detallado en rueda de prensa que tanto el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, como el secretario de Estado, Marco Rubio, han mantenido conversaciones con delegaciones de ambas partes para «comprender a qué se comprometerían» para «lograr una paz duradera».

«Hemos estado manteniendo conversaciones constructivas con ambas partes con respecto a poner fin a esta guerra», ha reiterado. Dice que «es un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania» y que «debería ser aceptable» para ambos lados.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt – Europa Press/Contacto/Joey Sussman

Optimismitas

Leavitt ha reiterado que la Administración de Donald Trump está «trabajando arduamente para que se concrete». «Sé que hay muchas críticas y muchos escépticos, pero quisiera recordarles el éxito histórico que el presidente y su equipo lograron en Oriente Próximo. Creemos que es posible lograrlo con Rusia y Ucrania», ha dicho.

Por otro lado, ha informado de que el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, se ha mostrado «muy optimista» tras la reunión que ha mantenido este mismo jueves con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Este último ha confirmado poco antes que ha recibido el citado plan.

En concreto, la Presidencia ucraniana ha detallado en un comunicado que «se ha acordado trabajar sobre los puntos del plan de forma que permita un fin digno a la guerra«. «Ucrania ha estado esforzándose por la paz desde los primeros segundos de la invasión ucraniana y apoyamos cualquier propuesta significativa que pueda acercar una paz real», ha resaltado.

El plan de 28 puntos, difundido por varios medios estadounidenses, contiene epígrafes especialmente sensibles, como los que hablan de ceder a Rusia gran parte de la región oriental del Donbás. Es una zona ampliamente ocupada ya por las tropas rusas. También habla de reducir sustancialmente las capacidades y el tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas.

La ONU recuerda que ambas partes deben aparticipar

Por otro lado, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, ha recordado que «para que cualquier conflicto se resuelva de manera justa y sostenible, es necesario que todas las partes involucradas participen en el diálogo».

«Eso es solo una cuestión de principios«, ha indicado Dujarric en una rueda de prensa, agregando que «no han sido consultados» con respecto al plan y que todo lo que conoce del citado texto ha sido «por lo publicado» en los medios de comunicación.