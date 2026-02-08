Derrota por 3-0 del CD Tenerife Femenino B ante el Valencia Féminas CF en la jornada 18 tras una primera mitad marcada por la eficacia local

El CD Tenerife Femenino B cae en su visita al Valencia Féminas CF / CD Tenerife Femenino

El CD Tenerife Femenino B no pudo sumar en su visita al Antonio Puchades, donde cayó por 3-0 ante el Valencia en el encuentro correspondiente a la jornada 18 del campeonato.

El conjunto local encarriló el partido en una primera mitad muy efectiva. El 1-0 llegó en el minuto 15, tras una acción ofensiva que permitió al Valencia adelantarse en el marcador. Las locales ampliaron su ventaja en el 31, firmando el 2-0, y apenas cuatro minutos más tarde volvieron a golpear con el 3-0 en el 35, dejando el encuentro muy cuesta arriba para las blanquiazules antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, Adrián Albéniz introdujo el primer cambio con la entrada de Marta Gasienica por Esther P., buscando ajustar el equipo. En la segunda mitad, el filial mostró una mejor versión competitiva, tratando de equilibrar el juego y reducir distancias, aunque sin fortuna de cara a portería. Los cambios continuaron con la entrada de Jenni López por Lidia Sánchez en el minuto 63, Lara González sustituyendo a Marta Valero en el 71, y ya en el 78 fue Meritxell quien entró al terreno de juego en lugar de Muñozguren.

Pese al esfuerzo y a una segunda parte más ordenada, el marcador no volvió a moverse y el filial blanquiazul regresó de Paterna sin premio, ya con la mirada puesta en el próximo compromiso liguero para seguir creciendo y volver a sumar.