‘Cebollas verdes’ hablará del Congreso que reunirá en Gran Canaria a chef de península y Canarias

El magacín de la Radio Canaria, viernes a las 21:05 horas, dedicará un espacio a vinos artesanos y a helados que saben a pino canario, barraquito o quesillo con miel

Elena Barrios, directora de ‘Cebollas verdes’, magacín sobre gastronomía y eventos culinarios de La Radio Canaria, avanzará este viernes a las 21:05 horas, y en redifusión el sábado a las 13:30 horas, entresijos del inminente Congreso ‘Orígenes’ que se celebrará los próximos lunes 28 y martes 29 de septiembre en el Jardín Botánico Viera y Clavijo de Las Palmas de Gran Canaria.

Se trata de la 9º edición de este Congreso y traerá a la Isla a un notable plantel de chefs nacionales y locales para reflexionar sobre cuestiones como el riesgo de desertificación, el retroceso de la agricultura tradicional, el auge del producto local o la soberanía alimentaria.

Elena Barrios dirige y conduce ‘Cebollas verdes’ en La Radio Canaria

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Alta cocina rural

Entre los invitados estará Edorta Lamo, de los restaurantes ‘Arrea! y Canpezu’, en Álava, (País Vasco), poseedor de una estrella Michelín, una estrella verde y dos soles Repsol. “Este chef es una ‘rara avis’ dentro de la gastronomía vasca, sus apuestas siempre están pegadas a la tierra, al bosque, al río. Lamos representa a una generación de chef que trabajan desde y en el territorio rural”, comenta Elena Barrios.

El chef Dorta Lamo será uno de los ponentes invitados en el Congreso ‘Orígenes’ que se celebra la próxima semana en Las Palmas de Gran canaria

Vino y helado

El programa contará también con la participación del sumiller Sergio Santos para poner a punto la carta de vinos artesanales, y, como cierre de este ‘Cebollas verdes’, una subida hasta los 2.356 metros de altitud para degustar alguno de los helados de la Cafetería ‘Teleférico del Teide’ donde el chef Josué Mendoza ha creado una colección de doce helados con sabores como pino canario, barraquito, gofio, Príncipe Alberto, piña tropical de El Hierro o quesillo con miel de palma. Una buena opción para sobrellevar estos calores de otoño.