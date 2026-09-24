La serie ‘El Ambulatorio’ llega a Televisión Canaria con muchas ganas de hacer reír

La primera comedia de situación hecha en las islas comienza su primera temporada este viernes 25 de septiembre, a las 22:30 horas, a través de la señal TDT del canal autonómico

El avance del primer capítulo en la plataforma Canarias Play supera ya las 14.000 visualizaciones

La serie ‘El Ambulatorio’, la primera comedia de situación hecha en Canarias, llega este viernes 25 de septiembre, a las 22:30 horas, a través de la señal TDT de Televisión Canaria. Tras su presentación el pasado viernes 18 en el cine Yelmo Las Arenas de Las Palmas de Gran Canaria, la serie comienza su primera temporada con una apuesta decidida por el talento canario y las ganas de hacer reír a los telespectadores durante las noches de los viernes.

La coproducción de Radio Televisión Canaria (RTVC) y Videoreport Canarias ha tenido ya oportunidad de sondear la acogida del formato a través de Canarias Play, la plataforma digital de contenidos en streaming de RTVC, donde desde hace días se puede ver el primer capítulo.

Como contenido ‘A la carta’ más visto en Canarias Play, el anticipo del capítulo uno supera ya las 14.000 visualizaciones. Se trata además del contenido único con mayor número de visualizaciones desde la puesta en marcha de la plataforma OTT de Televisión Canaria. Durante los últimos días, la expectación surgida ante el estreno de ‘El Ambulatorio’ ha multiplicado por diez las descargas diarias de la aplicación Canarias Play, desde la que podrá seguirse la serie semanalmente.

El número de suscriptores de Canarias Play se ha incrementado igualmente en los últimos días, superando ya los 6.000 usuarios registrados. Las descargas de la aplicación Canarias Play en los diferentes dispositivos para los cuales está disponible superan las 30.000, permitiendo a los usuarios un total acceso a los múltiples contenidos de RTVC, disponibles a cualquier hora y desde cualquier lugar.

El respaldo de la audiencia a la nueva serie también se constata en las redes sociales de RTVC. El contenido sobre ‘El Ambulatorio’ publicado en las últimas semanas ha registrado un importante seguimiento. Las interacciones son superiores a la media de las publicaciones habituales y gusta a usuarios de todas las edades, especialmente los comprendidos entre los 25 y 54 años.

Dos fotogramas de la serie ‘El Ambulatorio’, que se estrena este viernes 25 de septiembre en la TDT de Televisión Canaria.

La serie, con un plantel artístico y técnico mayoritariamente canario, está dirigida por David Sainz. Este polifacético canario, nacido en Las Palmas de Gran Canaria y afincado en Sevilla, es escritor, guionista y actor, además de director. Es conocido por ser el creador de la serie ‘Malviviendo‘,​ así como por interpretar a su protagonista. ​Entre sus trabajos destacan, además, las series ‘Entertainment‘, ‘Mambo’ y ‘Grasa‘, la película ‘Obra 67‘ y el documental sobre Gata Cattana, ‘Eterna‘.

La serie ‘El Ambulatorio’, con la que David Sainz regresa a trabajar a su tierra, está ambientada en un centro de salud y con un elenco que incluye a actores conocidos del panorama canario y también nacional. Varios de los capítulos de la serie cuentan con cameos y papeles secundarios de rostros conocidos de la sociedad canaria. La grabación se realizó en un nuevo plató de Videoreport Canarias en El Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria.

Elenco artístico y técnico con talento canario

El reparto de la serie cuenta con un amplio elenco de actores canarios, con Víctor Hubara en el papel protagonista con el personaje de Benito, y Yanely Hernández, Kike Pérez, Delia Santana, Mari Carmen Sánchez, Nacho Peña, Lidia Guerra, Guacimara Correa o Jacobo Santiago.

Junto a ellos, la comedia de situación tiene a la actriz madrileña Carmen Ruiz, popular por sus éxitos en ‘Mi gran noche’, ‘La vida inesperada’ o el más reciente éxito de Netflix, ‘Animal’, como coprotagonista en el papel de Carla, una doctora peninsular que ha sido derivada a las islas y que está intentando adaptarse e integrarse en Canarias.

El equipo técnico está compuesto íntegramente por profesionales locales y el guión corre a cargo de Alex Mendibil, que cuenta en su trayectoria con el gran éxito de ‘Camera Café’, Ana Galán, Rubén Ontiveros y Pablo Perera, con Anuska Simón como productora ejecutiva y Mónica López al frente de la dirección de producción. ‘El Ambulatorio’ se presenta como una comedia fresca, cercana y orgullosa de su identidad, una serie que podrá conectar tanto con el público canario como con espectadores de cualquier lugar.

Con esta nueva serie, RTVC consolida su apuesta por proyectos audiovisuales que además de generar empleo posicionan a las islas como un espacio cada vez más atractivo para la producción de ficción televisiva. De hecho, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) y la Gran Canaria Film Commission han alabado el proyecto por conseguir transformar el talento local en una estructura de producción audiovisual.

Cómo descargar Canarias Play

La aplicación gratuita Canarias Play se puede descargar desde la tienda oficial correspondiente a cada dispositivo; en Google Play, para teléfonos Android; en la App Store, para dispositivos iOS de Apple; o bien acceder directamente a través de su sitio web oficial en Canarias Play.

Instalando la aplicación, los usuarios tendrán acceso a un amplio catálogo de producciones audiovisuales canarias, incluyendo cine, documentales, docuficción, además de a los programas y emisiones en directo de Televisión Canaria y La Radio Canaria.