CEOE Tenerife no entiende las protestas de ‘Canarias tiene un límite’ y pide que no se dirijan contra el empresariado

Pedro Alfonso critica que se responsabilice al sector privado de problemas como la vivienda o la movilidad y rechaza la implantación de una tasa turística en Canarias.

Entrevista a Pedro Alfonso, presidente de la CEOE Tenerife, en La Radio Canaria / Foto: La Radio Canaria (Archivo).

El presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, ha expresado hoy su incomprensión ante las manifestaciones convocadas por la plataforma ciudadana ‘Canarias tiene un límite‘, previstas para el próximo domingo en varias islas.

En declaraciones a La Radio Canaria, Alfonso ha recalcado que las protestas “no deben plantearse contra el empresariado”, ya que muchas de las quejas expresadas por los convocantes responden a competencias estrictamente administrativas.

“Esta manifestación no se hace, como alguien quiere vender, contra los empresarios. Hay otros problemas como la movilidad o la vivienda que no dependen de los empresarios, sino de políticas públicas que hay que adaptar más a la realidad. No tengo claro que, acabándose los problemas, se acaben las manifestaciones”, afirmó el presidente de la patronal.

Alfonso ha asegurado que las organizaciones convocantes solo persiguen protagonismo mediático y ha cuestionado el verdadero alcance y sentido de las protestas. A su juicio, se está generando un discurso que traslada injustamente la responsabilidad al empresariado, especialmente al del sector turístico, cuando las soluciones deben provenir de la acción pública.

Pedro Alfonso: «No tengo claro que, incluso acabándose los problemas, se acaben las manifestaciones»

Pedro Alfonso durante una entrevista en la Radio Pública de Canarias / Foto: La Radio Canaria (Archivo).

No a la tasa turística a las pernoctaciones

El presidente de los empresarios tinerfeños también ha mostrado su rechazo a la propuesta de establecer nuevos impuestos al turismo, en particular, una tasa a las pernoctaciones. En su opinión, el sector turístico de Canarias no necesita un nuevo impuesto y ha advertido de que, en caso de implantarse, dicha tasa acabará subiendo paulatinamente por la voracidad recaudatoria sin límites de las administraciones.

En el plano económico, Alfonso ha destacado que los trabajadores están recuperando poder adquisitivo. Según ha indicado, en el primer trimestre de 2025 los salarios han subido un 4,4%, el doble que la inflación, lo que demuestra —según él— que los empleados “no están perdiendo, sino recuperando” capacidad de compra.

Alfonso ha defendido la labor del empresariado en el desarrollo económico del Archipiélago y ha criticado que se intente culpar a los turistas o a los empresarios de problemas estructurales como el acceso a la vivienda o el transporte.

Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente debate social sobre los límites del modelo turístico actual en las Islas, y tras el anuncio de movilizaciones bajo el lema “Canarias tiene un límite”, este 18 de mayo, que busca denunciar los efectos del turismo masivo y exigir cambios estructurales en políticas de sostenibilidad, urbanismo y modelo económico.