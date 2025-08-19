El Ayuntamiento de Garachico cerró al baño estas piscinas naturales por altos niveles de la bacteria fecal E.Coli.

Este martes, el Ayuntamiento de Garachico cerró el baño en las piscinas naturales del Caletón por altos niveles de la bacteria fecal E.Coli.

Cerradas al baño las piscinas del Caletón en Garachico. (Archivo) Garachico.

Esta decisión se tomó tras conocer los resultados de las muestras rutinarias tomadas este lunes y que arrojaron valores por encima de lo permitido.

La corporación local informó de que ya se ha recogido una segunda muestra para su posterior análisis y recalca que, tras realizar las correspondientes comprobaciones en el sistema de saneamiento municipal, no se ha producido ningún vertido de aguas fecales.