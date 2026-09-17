El entrenador del CD Tenerife ha adelantado que habrá novedades con respecto al partido del pasado fin de semana y que Nacho Gil podría ser baja

Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife, ha anunciado en la previa al duelo ante el CD Castellón que el once inicial de los blanquiazules podría presentar varias novedades con respecto al visto el pasado fin de semana, entre ellas la posible ausencia de Nacho Gil por unas molestias. Cervera ha avanzado «algún cambio importante» con respecto al once que alineó ante el Leganés.

Jesús Álvarez

Además de la duda de Nacho Gil, ha apuntado que Jesús Álvarez sigue en su proceso de recuperación y, por lo tanto, será otra baja sensible, ya que estaba siendo el encargado de darle equilibrio al grupo en la medular, aunque el desempeño el pasado domingo de Juanjo Sánchez y Fabricio fue suficiente para no echar de menos al heredero del ’16’ de Aitor Sanz.

Por contra, ha comunicado que Grant-León Ranos, Mauro Pittón y Noel López se encuentran en buenas condiciones para jugar y están a la espera de que les brinde la oportunidad de sumar minutos.

El técnico tinerfeñista ha definido al Castellón como un equipo «muy bueno», que viene jugando igual desde el año pasado, y cuenta con futbolistas «muy físicos» y que además hacen «todo muy rápido y muy bien».

Sobre el rendimiento ofrecido por el Tenerife en este arranque de campeonato, ha dicho que lo ve en la dinámica y nivel «que todos pensábamos que podía dar cuando estuviera bien», aunque cree que puede «dar más de sí».

Posibilidades para Valentín

En cuanto a la situación de los futbolistas de banda, sobre todo en la derecha, en la que se ha visto que no tiene un perfil definido como titular, ha indicado: «cuanto más nivel haya, muchísimo mejor, ya que preferimos pecar por tener gente y tener que decidir por uno que pueda hacerlo bien, que por no tenerlo».

Esa figura puede ser la de Gerard Valentín, que disputó sus primeros minutos de la temporada dejando muy buenas sensaciones, asistiendo en el segundo gol de Enric Gallego tras llevar pocos minutos en el verde, porque «él sí es un jugador de banda derecha», pero ha asegurado que el cuerpo técnico considera que «físicamente todavía está algo corto».

«Hay situaciones en las que no varía según el partido o el rival al que te vayas a enfrentar y otras, como lo será seguramente este fin de semana, en la que sí variará la posición en función del equipo al que nos vamos a encontrar y en la medida en la que yo considero que pasarán las cosas», ha cerrado, reafirmando que habrá más de una cara nueva en el equipo titular que presente en Castellón.