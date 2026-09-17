Tenerife rebaja a grado 0 las medidas de prevención de incendios forestales desde este jueves

El Cabildo de Tenerife deja sin efecto a partir de las 20.00 horas las restricciones extraordinarias vigentes, aunque mantiene determinadas limitaciones específicas en varios espacios de la isla

El Cabildo de Tenerife ha establecido el grado 0 de medidas preventivas por riesgo de incendios forestales en todos los sectores de la isla a partir de las 20.00 horas de este jueves, 17 de septiembre. La decisión afecta a las zonas Norte, Sur, Anaga Norte y Anaga Sur y supone dejar sin efecto, desde esa misma hora, las medidas extraordinarias aprobadas en resoluciones anteriores.

Simulacro de incendio forestal en la zona de Las Calderetas / Cabildo de Tenerife

Actividades sin restricciones

La resolución, adoptada tras analizar la evolución de las condiciones meteorológicas, se enmarca en el sistema establecido por el Cabildo para aplicar diferentes grados de restricción en la zona de riesgo de incendio forestal de Tenerife. Debido a las diferencias climáticas que puede presentar la isla, este ámbito se divide en cuatro sectores: Norte, Sur, Anaga Norte y Anaga Sur.

Con el grado 0, quedan sin restricciones actividades como hacer fuego en exteriores, fumar —salvo las prohibiciones específicas que continúan vigentes—, utilizar material pirotécnico, realizar aprovechamientos forestales, circular de forma recreativa por pistas forestales o desarrollar eventos deportivos y romerías en pistas y senderos. También se permite la estancia en el monte y el tránsito por senderos, así como el acceso a áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos.

Excepcionalidad para la quema de rastrojos

No obstante, la resolución contempla una excepción para la quema de restos vegetales agrícolas y forestales, que permanece prohibida en grado 0 cuando esté declarada una situación de prealerta por riesgo de incendios forestales.

El Cabildo recomienda, además, extremar las precauciones en todo el territorio insular ante cualquier actividad que pueda originar un incendio, entre ellas el uso de tabaco, grupos electrógenos, material eléctrico o pirotécnico. También aconseja consultar la plataforma Tenerife ON para conocer posibles restricciones en infraestructuras y equipamientos derivadas de otras incidencias.

La vuelta al grado 0 no elimina otras restricciones específicas que ya estaban en vigor. Entre ellas se mantienen las limitaciones de acceso en la zona afectada por el incendio forestal de agosto de 2023, determinadas restricciones en espacios naturales protegidos y la prohibición de fumar en todo el Parque Nacional del Teide, vigente como medida de prevención de incendios desde junio de este año.

Las medidas permanecerán vigentes hasta que el Cabildo emita una nueva resolución sobre prevención de incendios forestales.