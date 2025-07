Claudia Perdomo Martín, una de las directoras del Minué, nos adelanta algo sobre la coreografía que presentan este martes en la Semana Grande de la Bajada de La Palma

Claudia Perdomo Martín es una bailarina palmera que este año se estrena como directora del Minué junto a Manuela Álvarez Pérez y Ana Rodríguez Ramón. Un reto que afronta con ilusión y del que nos habla en la siguiente entrevista.

Claudia Perdomo, directora del Minué

¿Cómo terminaste siedo directora del Minué?

Este Minué es nuestra primera vez siendo directoras. Al inicio nos había llamado el antiguo director José Angel Gordillo para ser sus ayudantes. Pero por diferentes circunstancias acabamos siendo nosotras las directoras y él dejándonos su puesto.

¿Desde cuándo formas parte de esta tradición?

Manuela y yo somos bailarinas desde los 3 años y José ha sido nuestro profesor en la escuela municipal de danza Mayka Lerín. Siempre nos ha apasionado la danza y desde que somos niñas él nos ha involucrado en estas fiestas. Hemos participado en la danza coreada, en el Carro Alegórico, en el Minué de ediciones pasadas siendo bailarinas… Y acabar siendo las directoras era algo que nunca nos podíamos imaginar. Al final es como llegar a la cima de nuestra trayectoria siendo bailarinas en La Palma.

¿Qué supone para ti dirigir el Minué?

Ha sido un reto el cual teníamos miedo de no saber cómo afrontarlo o miedo a no conseguir lo que nos proponíamos. Pero estos miedos han ido desapareciendo al ver los resultados. Dirigir, coordinar a 48 personas que no son profesionales no era un trabajo fácil. Pero con mucho esfuerzo, dedicación y paciencia hemos conseguido que todo salga adelante. Es muy emocionante ver como todo un proyecto de más de seis meses salga bien.

¿Cómo vives el Minué?

Desde que tengo uso de razón he participado en diferentes actos. En 2005 participé en algún festival, en 2010 en las Sirenas (danza coreada de ese año) al igual que en el festival de la elección de la Reina Infantil. Ya en 2015 tengo más recuerdos porque tenía 17 años. Participé en el Minué, además del festival como años anteriores.

¿Qué supone esta tradición para los palmeros y palmeras?

Desde que era una niña, José nos inculcaba estas fiestas y todos estos actos que hay en ella. Entonces según la edad que tuvieras te correspondía participar en un acto u otro. Y nuestro culmen era llegar a bailar el Minué. Por eso anteriormente dije que nunca hubiera imaginado llegar a ser directora ya que esto no había pasado anteriormente. Pero hemos tenido a un gran referente tanto de profesor como de director de diferentes ediciones del Minué.

Como bailarina palmera, ¿cómo te sientes ante este reto?

El Minué es uno de los actos principales de la bajada de la Virgen. Llegar a participar en uno de los actos más importante es un honor para cualquier palmero. Pero especialmente para personas que aman la danza como nosotras, bailar el Minué es de las experiencias únicas y más bonitas que te pueda pasar en la vida.

¿Nos puedes adelantar algo de lo que veremos este año?

Este año hemos hecho la coreografía nuestra. Hay un toque personal donde hemos incluido figuras que se utilizan en el folclore de aquí de La Palma, al igual que hay más movimiento encima del escenario. Esperemos que guste y lo disfruten tanto como nosotras al ver el resultado final. De verdad que es muy emotivo ver como los danzantes bailan al mismo tiempo, con esa coordinación casi que perfecta y con una orquesta y coro en directo que lo hace aún más bonito.